Nordijske i baltičke zemlje stoje uz Ukrajinu na putu prema EU i NATO-u: 'To je nepovratan put'

Čelnici osam nordijskih i baltičkih zemalja u utorak su s regionalnog skupa u Tallinnu poslali poruku o potpori „nepovratnom putu” Ukrajine prema NATO-u i pristupanju Kijeva Europskoj uniji „u najkraćem mogućem roku”. Čelnici Švedske, Norveške, Finske, Danske, Islanda, Litve, Latvije i Estonije okupili su se u Tallinnu uz nazočnost ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. „Ukrajina je strateški sigurnosni partner NATO-a koji izravno pridonosi euroatlantskoj sigurnosti zahvaljujući svom iskustvu s bojišta, tehnološkim inovacijama i industrijskim kapacitetima”, stoji u zajedničkoj izjavi osmero čelnika. Naglasili su svoju potporu Ukrajini „na njezinom nepovratnom putu prema potpunoj euroatlantskoj integraciji, što uključuje i članstvo u NATO-u”.

Čelnici su pozdravili očekivano sudjelovanje Ukrajine na nadolazećem sastanku na vrhu NATO-a koji će se održati 7. i 8. srpnja u Ankari.

Novi latvijski premijer Andris Kulbergs na marginama skupa je sa Zelenskijem potpisao sporazum o obrambenoj suradnji koji njegovoj zemlji otvara pristup ukrajinskim iskustvima u zaštiti zračnog prostora od dronova.

Latvija i druge dvije baltičke zemlje, bivše sovjetske republike, tjednima bilježe sve veći broj upada i padova bespilotnih letjelica na svoj teritorij.

Pridruživši se samitu putem videoveze, francuski predsjednik Emmanuel Macron podsjetio je na „kontinuiranu predanost Francuske”, posebice kroz vojnu prisutnost na istoku kontinenta.

U ponedjeljak su francuski borbeni zrakoplovi Rafale u sastavu NATO-a, stacionirani u baltičkim zemljama, iznad latvijskog teritorija oborili zalutali dron.

Macron tvrdi da se Rusija u Ukrajini nalazi pred "neuspjehom”, prenosi France Presse.

„To pokazuje da su njezine teritorijalne i strateške pretenzije uzaludne. Ipak, ona ustraje u provociranju svojih susjeda u pokušaju da izađe iz slijepe ulice”.

„Suočit ćemo se s tim, zajedno”, zaključio je francuski predsjednik.