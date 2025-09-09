Norveška: Ljevica pobijedila, veliki uspon desnih populista

Ljevica pod vodstvom premijera Jonasa Gahr Støre iz laburističke stranke ostat će na vlasti u Norveškoj nakon pobjede ostvarene u ponedjeljak na parlamentarnim izborima obilježenim jačanjem populističke desnice koja je ostvarila najbolji rezultat u svojoj povijesti. Poslije izbora usmjerenih na lokalna pitanja, ali i pod utjecajem geopolitičkih turbulencija, nakon što su prebrojeni gotovo svi glasovi, lijevi blok ima izgleda osvojiti tijesnu većinu od 87 od ukupno 169 mjesta u Parlamentu.

"Znali smo da će biti tijesno i tako je i bilo. Znali smo da moramo dati sve od sebe i dali smo sve od sebe... I uspjeli", rekao je Støre obraćajući se pristašama.

Na vlasti od 2021., 65-godišnji premijer osvojio je novi četverogodišnji mandat, najvjerojatnije na čelu manjinske vlade.

Osvojivši gotovo 28 posto glasova, njegova laburistička stranka morat će se udružiti sa svim ostalim strankama ljevice s kojima ima brojne nesuglasice.

Prema rezultatima izbora, stranka Napredak (FrP), populistička stranka koja se protivi imigraciji, pod vodstvom Sylvi Listhaug, više je nego udvostručila svoj rezultat iz 2021. i osvojila gotovo 24 posto glasova.

Pridobivši glasove mladih birača, ponajviše muškaraca, postala je prva oporbena stranka, daleko ispred konzervativaca bivše premijerke Erne Solberg.

"Večeras ćemo proslaviti najbolji rezultat u povijesti, a moj je cilj da to bude tek početak", rekla je Listhaug u ponedjeljak navečer.

Premda je čestitala Støreu, ocijenila je da će predstojeće četiri godine biti "teške za ljude i poslovni svijet".

U bogatoj zemlji od 5,6 milijuna stanovnika, predizborna kampanja uglavnom je bila usredotočena na unutarnja pitanja poput kupovne moći, neravnopravnosti, javnih službi i poreza.