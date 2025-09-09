Obavijesti

Norveška: Ljevica pobijedila, veliki uspon desnih populista

Piše HINA,
Foto: Javad Parsa/REUTERS

Prema rezultatima izbora, stranka Napredak (FrP), populistička stranka koja se protivi imigraciji, pod vodstvom Sylvi Listhaug, više je nego udvostručila svoj rezultat iz 2021.

Ljevica pod vodstvom premijera Jonasa Gahr Støre iz laburističke stranke ostat će na vlasti u Norveškoj nakon pobjede ostvarene u ponedjeljak na parlamentarnim izborima obilježenim jačanjem populističke desnice koja je ostvarila najbolji rezultat u svojoj povijesti. Poslije izbora usmjerenih na lokalna pitanja, ali i pod utjecajem geopolitičkih turbulencija, nakon što su prebrojeni gotovo svi glasovi, lijevi blok ima izgleda osvojiti tijesnu većinu od 87 od ukupno 169 mjesta u Parlamentu.

"Znali smo da će biti tijesno i tako je i bilo. Znali smo da moramo dati sve od sebe i dali smo sve od sebe... I uspjeli", rekao je Støre obraćajući se pristašama.

Na vlasti od 2021., 65-godišnji premijer osvojio je novi četverogodišnji mandat, najvjerojatnije na čelu manjinske vlade.

Osvojivši gotovo 28 posto glasova, njegova laburistička stranka morat će se udružiti sa svim ostalim strankama ljevice s kojima ima brojne nesuglasice.

LABURISTI VODE Neizvjesni izbori u Norveškoj: Visoke cijene i nestabilnost u svijetu obilježili su kampanju
Prema rezultatima izbora, stranka Napredak (FrP), populistička stranka koja se protivi imigraciji, pod vodstvom Sylvi Listhaug, više je nego udvostručila svoj rezultat iz 2021. i osvojila gotovo 24 posto glasova.

Pridobivši glasove mladih birača, ponajviše muškaraca, postala je prva oporbena stranka, daleko ispred konzervativaca bivše premijerke Erne Solberg.

"Večeras ćemo proslaviti najbolji rezultat u povijesti, a moj je cilj da to bude tek početak", rekla je Listhaug u ponedjeljak navečer.

Premda je čestitala Støreu, ocijenila je da će predstojeće četiri godine biti "teške za ljude i poslovni svijet".

U bogatoj zemlji od 5,6 milijuna stanovnika, predizborna kampanja uglavnom je bila usredotočena na unutarnja pitanja poput kupovne moći, neravnopravnosti, javnih službi i poreza.

