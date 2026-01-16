Norvežani pesimistični: 'Gotovo je. Trump će uzeti Grenland'

Norveški Institut Fridtjofa Nansena, koji se bavi međunarodnom politikom u područjima okoliša, klime i energetike, bioraznolikosti na Arktiku, sazvao je u četvrtak konferenciju o tome što Danska i Europa mogu učiniti kako bi zaustavile Trumpa i koliko je vjerojatno da će doći do vojne invazije na Grenland, piše Dagbladet.

Sudionici konferencije nisu bili pretjerano optimistični. Ravnatelj instituta Iver Neumann vjeruje da će Trump anektirati Grenland: "Trump nema ni trunke diplomatske vještine u sebi. Razmišlja kao magnat nekretnina i stalno traži nove ljude kojima će oderati kožu".

Neumann također smatra da si Trump ne može priuštiti gubitak obraza nakon što je od Grenlanda napravio ogroman problem: "Pokret MAGA traži i očekuje nasilnika i snažnog muškarca kao predvodnika. Trump nema izlaza. Treba biti spreman na najgore".

Milanović i Svalbard

Na konferenciji su raspravljali i o norveškom Svalbardu kojeg je hrvatski predsjednik Zoran Milanović spomenuo kao zanimljiviju metu od Grenlanda za Trumpa. No, Norvežani tu strahuju od Rusa.

Smatraju da bi Trumpov interes za Grenland mogao potaknuti Putina da posegne za norveškim otočjem. Neumann je rekao kako ruskom predsjedniku odgovara da tri svjetske sile - Sjedinjene Američke Države, Kina i Rusija - podijele svijet na interesne sfere.

- Svalbard je tempirana bomba koja neće nužno odmah eksplodirati, ali bi mogla eksplodirati ako situacija na Grenlandu eskalira. Ako se transatlantsko sigurnosno jamstvo dodatno pogorša, odnosno ako se pokaže da nam SAD neće priskočiti u pomoć, Europa neće imati dovoljno kapaciteta da se obrani - rekao je voditelj istraživanja Andreas Østhagen.

Amerikanci u Danskoj

Skupina članova američkog Kongresa boravi u posjetu Danskoj, što se smatra znakom potpore u trenutku sve većeg pritiska predsjednika Donalda Trumpa da SAD anektira Grenland.

Jedanaesteročlana delegacija trebala bi se sastati s članovima parlamenta, kao i s danskom premijerkom Mette Frederiksen te njezinim grenlandskim kolegom Jensom-Frederikom Nielsenom.

Foto: Sebastian Elias Uth

Posjet dolazi svega nekoliko dana nakon što razgovori na visokoj razini u Washingtonu nisu uspjeli odgovoriti Trumpa od njegovih planova. U američkoj kongresnoj delegaciji nalaze se senatori i članovi Zastupničkog doma SAD-a koji su gorljivi pristaše NATO-a.

Na čelu izaslanstva je senator Chris Coons, koji je ranije ovoga tjedna izjavio da se „moramo više približiti svojim saveznicima, a ne ih udaljavati“. Iako su Coons i većina delegacije demokratski protivnici Trumpa, skupina uključuje i republikanske senatore Thoma Tillisa i Lisu Murkowski.