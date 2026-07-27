Norvežaninu (21) osumnjičenom za silovanje Irkinje u Dalmaciji određen istražni zatvor

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je na prijedlog splitskog Županijskog državnog odvjetništva (ŽDO) pritvor 21-godišnjem državljaninu Norveške koji se sumnjiči da je 19. srpnja na području splitsko-dalmatinske Županije silovao irsku državljanku.

Kako je izvijestilo Državno odvjetništvo (DORH), 21-godišnjaku je određen pritvor zbog opasnosti od bijega.

DORH dodaje da se 21-godišnjak sumnjiči da je bez pristanka žrtve i uporabom sile izvršio nad irskom državljankom spolni odnošaj.