USKOK je proširio istragu protiv organizirane skupine osumnjičene za međunarodni šverc droge te otvorio novi postupak protiv još dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje da su sudjelovali u krijumčarenju kokaina, marihuane i amfetamina u sklopu zločinačkog udruženja
Nova akcija USKOK-a: Otkrili još 11 kg kokaina, droga putovala među legalnim teretom
Prema sumnjama istražitelja, prvoosumnjičeni je od ožujka 2020. do ožujka 2021. okupio mrežu suradnika koja je djelovala na području Hrvatske, ali i Velike Britanije, Nizozemske, Belgije, Austrije, Njemačke i Slovenije. Cilj im je, tvrdi USKOK, bio prijevoz i daljnja distribucija velikih količina droge uz ostvarivanje milijunske zarade. Istraga sada otkriva da su, uz ranije utvrđene količine, članovi skupine prokrijumčarili dodatnih 11 kilograma kokaina. Time je ukupna količina zaplijenjenog i evidentiranog kokaina narasla na čak 138 kilograma, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 3,3 milijuna eura.
Droga se, prema sumnjama USKOK-a, prevozila pod krinkom legalnog međunarodnog transporta robe. Za prijevoz su korišteni kamioni trgovačkog društva drugookrivljenog, a vozači su, uz naknadu, preuzimali pošiljke i isporučivali ih na unaprijed dogovorenim lokacijama u više europskih država.
Osim kokaina, kriminalna skupina sumnjiči se i za prijevoz 193 kilograma marihuane te 10 litara amfetaminskog ulja, koje je bilo namijenjeno daljnjoj proizvodnji sintetičkih droga.
Riječ je o nastavku istrage koju je USKOK pokrenuo početkom godine protiv sedmorice hrvatskih državljana i jedne pravne osobe. U ranijem dijelu istrage istražitelji su utvrdili da je skupina organizirala međunarodni lanac krijumčarenja droge, a prvoosumnjičeni je, prema sumnjama, osim organiziranja prijevoza, prodao i pet kilograma marihuane za 4.500 eura te dogovarao prodaju dodatnih 32 kilograma.
USKOK sumnja i da je nakon propale primopredaje droge drugookrivljeni zatražio pomoć policijskog službenika, koji je iz informacijskog sustava MUP-a neovlašteno pribavio podatke o vlasnici vozila korištenog u toj transakciji te ih proslijedio osumnjičenima.
Unatoč proširenju istrage i novim dokazima, nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predložio određivanje istražnog zatvora jer, kako navode, za to nisu postojale zakonske osnove. Istraga se nastavlja.
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