Obavijesti

News

Komentari 0
novi detalj velike afere

Nova akcija USKOK-a: Otkrili još 11 kg kokaina, droga putovala među legalnim teretom

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Nova akcija USKOK-a: Otkrili još 11 kg kokaina, droga putovala među legalnim teretom
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

USKOK je proširio istragu protiv organizirane skupine osumnjičene za međunarodni šverc droge te otvorio novi postupak protiv još dvojice hrvatskih državljana zbog sumnje da su sudjelovali u krijumčarenju kokaina, marihuane i amfetamina u sklopu zločinačkog udruženja

Prema sumnjama istražitelja, prvoosumnjičeni je od ožujka 2020. do ožujka 2021. okupio mrežu suradnika koja je djelovala na području Hrvatske, ali i Velike Britanije, Nizozemske, Belgije, Austrije, Njemačke i Slovenije. Cilj im je, tvrdi USKOK, bio prijevoz i daljnja distribucija velikih količina droge uz ostvarivanje milijunske zarade. Istraga sada otkriva da su, uz ranije utvrđene količine, članovi skupine prokrijumčarili dodatnih 11 kilograma kokaina. Time je ukupna količina zaplijenjenog i evidentiranog kokaina narasla na čak 138 kilograma, čija se vrijednost procjenjuje na najmanje 3,3 milijuna eura.

Droga se, prema sumnjama USKOK-a, prevozila pod krinkom legalnog međunarodnog transporta robe. Za prijevoz su korišteni kamioni trgovačkog društva drugookrivljenog, a vozači su, uz naknadu, preuzimali pošiljke i isporučivali ih na unaprijed dogovorenim lokacijama u više europskih država.

Osim kokaina, kriminalna skupina sumnjiči se i za prijevoz 193 kilograma marihuane te 10 litara amfetaminskog ulja, koje je bilo namijenjeno daljnjoj proizvodnji sintetičkih droga.

HEROJI IZ SJENE Lika na nogama zbog 35.000 tona otpada: Uz USKOK, najveći dio posla obavili su - građani!
Lika na nogama zbog 35.000 tona otpada: Uz USKOK, najveći dio posla obavili su - građani!

Riječ je o nastavku istrage koju je USKOK pokrenuo početkom godine protiv sedmorice hrvatskih državljana i jedne pravne osobe. U ranijem dijelu istrage istražitelji su utvrdili da je skupina organizirala međunarodni lanac krijumčarenja droge, a prvoosumnjičeni je, prema sumnjama, osim organiziranja prijevoza, prodao i pet kilograma marihuane za 4.500 eura te dogovarao prodaju dodatnih 32 kilograma.

USKOK sumnja i da je nakon propale primopredaje droge drugookrivljeni zatražio pomoć policijskog službenika, koji je iz informacijskog sustava MUP-a neovlašteno pribavio podatke o vlasnici vozila korištenog u toj transakciji te ih proslijedio osumnjičenima.

Unatoč proširenju istrage i novim dokazima, nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predložio određivanje istražnog zatvora jer, kako navode, za to nisu postojale zakonske osnove. Istraga se nastavlja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!
UHITILI SU OSUMNJIČENIKA

UŽAS U NJEMAČKOJ Najmanje petero ljudi ubijeno u pucnjavi!

U Njemačkoj je u ponedjeljak došlo do tragične pucnjave u kojoj je najmanje petero mrtvih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026