NOVA AKCIJA USKOK-A: U tijeku su uhićenja na splitskom i dubrovačkom području

Policijski službenici PNUSKOK-a u četvrtak su, prema nalogu USKOK-a, započeli s uhićenjima i provođenjem hitnih dokaznih radnji na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Akcija je usmjerena na nekoliko osoba za koje se sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. Ostali detalji istrage zasad nisu objavljeni.

"O svim novim informacijama i odlukama u ovom slučaju javnost će biti pravodobno obaviještena", poručili su iz USKOK-a.

Sinoć je u Vela Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke (HGS) Željko Kerum. Kerum je uhićen dok je sa članovima obitelji bio na koncertu u sjećanje na preminulog Olivera Dragojevića. Slučaj vodi PNUSKOK, a Kerum je uhićen zbog slučaja konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.

U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je krenula istraga u slučaju konobe Pršut na što je Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito. U predmetu je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu. Za sada nije poznato za koja se konkretna kaznena djela terete.