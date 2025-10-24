Jedina dva komunalna redara iz Svetog Ivana Zeline tražili mito? Dočekala ih je policija

Nakon jučerašnje akcije zbog korupcije na istoku države, Uskok je u petak izvijestio da je u tijeku nova akcija, a uhićenja po njihovom nalogu provodi zagrebačka policija.

Kako neslužbeno doznajemo riječ je o jedina dva komunalna redara iz Svetog Ivana Zeline koji su navodno tražili 1.500 eura mita od čovjeka kojem su trebali napisati prekršajnu prijavu. On je sve ispričao policiji, pa je u dogovoru s njima, zakazao sastanak.

Dvojac nije ništa sumnjao i misleći da će dobiti mito kojeg su tražili, došli su na dogovoreni sastanak. Međutim, tamo ih je uz čovjeka kojeg su navodno pokušali izmusti, dočekala i policija.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.