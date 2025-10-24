Obavijesti

NOVA AKCIJA USKOKA

Jedina dva komunalna redara iz Svetog Ivana Zeline tražili mito? Dočekala ih je policija

Piše Ivan Hruškovec, Laura Šiprak,
Jedina dva komunalna redara iz Svetog Ivana Zeline tražili mito? Dočekala ih je policija
Uhićenja se provode na području Zagrebačke županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nakon jučerašnje akcije zbog korupcije na istoku države, Uskok je u petak izvijestio da je u tijeku nova akcija, a uhićenja po njihovom nalogu provodi zagrebačka policija.

AKCIJA Uhićen još jedan poduzetnik: Do njega je došao mito kojeg je dao Huber? Evo o kome je riječ
Uhićen još jedan poduzetnik: Do njega je došao mito kojeg je dao Huber? Evo o kome je riječ

Kako neslužbeno doznajemo riječ je o jedina dva komunalna redara iz Svetog Ivana Zeline koji su navodno tražili 1.500 eura mita od čovjeka kojem su trebali napisati prekršajnu prijavu. On je sve ispričao policiji, pa je u dogovoru s njima, zakazao sastanak.

Dvojac nije ništa sumnjao i misleći da će dobiti mito kojeg su tražili, došli su na dogovoreni sastanak. Međutim, tamo ih je uz čovjeka kojeg su navodno pokušali izmusti, dočekala i policija. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

