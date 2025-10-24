Obavijesti

Nova uhićenja USKOK-a: Primio je mito od 60 tisuća eura?

Piše Luka Safundžić,
Nova uhićenja USKOK-a: Primio je mito od 60 tisuća eura?
Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na jednu osobu, rekli su iz USKOK-a

USKOK je na svojim stranicama objavio kako su u tijeku nova uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Neslužbeno doznajemo da se radi o djelatniku tvrtke koja se bavi financijama, a koji je osumnjičen da je primio 60.000 eura mita.

- Nakon uhićenja i provođenja hitnih dokaznih radnji koja su 23. listopada 2025. provedena u Zagrebu i Osijeku, novo uhićenje i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK - rekli su iz USKOK-a.

Nova akcija Uskoka: Poduzetnik i odvjetnik uhićeni u Zagrebu i Osijeku. Doznaju se i detalji

Kako kažu navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo.

- USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - zaključili su iz USKOK-a. 

