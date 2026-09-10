Nova crna prognoza iz SAD-a: Nafta će ove godine biti skuplja nego što se očekivalo

Bliskoistočna proizvodnja nafte trebala bi se većinom normalizirati u proljeće iduće godine, procijenilo je američko ministarstvo energije u mjesečnom izvješću, podigavši prognoze cijena nafte u ovoj i idućoj godini, uz očekivane niže zalihe. U mjesečnom izvješću za kolovoz ministarstvo je bilo procijenilo da će se proizvodnja u regiji Bliskog istoka većinom normalizirati u prvim mjesecima 2027. godine.

Tijekom kolovoza proizvodnja na Bliskom istoku smanjena je za 6,7 milijuna barela dnevno u odnosu na razdoblje prije sukoba, utvrdili su. Još u srpnju bila je manja za pet milijuna barela dnevno.

Značajnije smanjenje na kraju ljeta rezultat je napada na saudijski izvoz kroz tjesnac Bab el-Mandeb, navode, dodajući da je iz saudijske luke na Crvenom moru isplovilo manje brodova.

U četvrtom tromjesečju proizvodnja na Bliskom istoku trebala bi u prosjeku biti manja za nekih 5,7 milijuna barela dnevno, procjenjuju, dodajući kako se normalizacija bušenja i izvoza očekuje u drugom tromjesečju iduće godine.

Isporuke s Bliskog istoka trebale bi porasti u idućim mjesecima zahvaljujući očekivanoj postupnoj normalizaciji tranzita kroz Hormuški tjesnac i alternativnim rutama i pretovara s broda na brod, napominju, dodajući ipak da će i tranzit i pretovar ovisiti o razvoju sukoba.

Globalne zalihe nafte smanjile su se od početka godine za oko 400 milijuna barela, a do kraja prosinca trebale bi se spustiti na još nižu razinu s obzirom na očekivanu kontinuirano manju proizvodnju i izvoz s Bliskog istoka, napominju.

U takvim bi uvjetima barel nafte referentne marke Brent trebao ove godine u prosjeku na fizičkom tržištu stajati 91 dolar, procjenjuju u ministarstvu u redovnom mjesečnom izvješću. Prije mjesec dana bili su prognozirali prosječnu cijenu od 86,81 dolar.

Barel marke WTI trebao bi ove godine na fizičkom tržištu stajati 84,65 dolara, izračunali su. U kolovozu bili su očekivali cijenu od 80,88 dolara.

U 2027. barel marke Brent trebao bi u prosjeku stajati 73,74 dolara, a WTI 69,74 dolara. Prije mjesec dana njihove prognoze bile su pokazale prosječnu cijenu Brenta u 2027. od 69,39 dolara, te WTI-ja od 65,39 dolara.

Ministarstvo je dovršilo izvješće 3. rujna, prije najnovije eskalacije napetosti između SAD-a i Irana, napominje Reuters.