Nova eksplozija u bugarskom skladištu oružja: Požar se širio od jednog skladišta do drugog

Snažna eksplozija izazvala je požar u skladištu oružja u središnjoj Bugarskoj tijekom noći, izvijestili su lokalni mediji i dužnosnici u subotu. Ovo je već druga eksplozija na vojnim postrojenjima u posljednjih nekoliko tjedana.

Nema izvješća o ozlijeđenima u požaru koji je izbio u blizini sela Careva Livada, a na lokalno emitiranim videozapisima moglo se vidjeti kako požar osvjetljava noćno nebo.

- U ovom trenutku požar je zahvatio područje skladišnog dijela tvornice. Kreće se od skladišta do skladišta - izjavila je novinarima regionalna guvernerka Gabrova Kristina Sidorova u ranim jutarnjim satima u subotu.

Lokalni mediji izvijestili su da je požar izbio na lokaciji kojom upravlja tvrtka EMCO, koja je prošlog mjeseca pretrpjela eksploziju u drugom postrojenju, pozivajući se na službenika tvrtke EMCO. Agencija Reuters nije odmah uspjela stupiti u kontakt s EMCO-om radi komentara.

Tvrtku EMCO vodi bugarski trgovac oružjem Emilian Gebrev, za kojeg bugarski tužitelji tvrde da je u prošlosti bio meta napada ruskih operativaca na njegova postrojenja.

Bugarska je 2024. izdala nalog za uhićenje šestorice ruskih državljana optuženih za umiješanost u uništavanje EMCO-ovih skladišta oružja u kojima se skladištilo streljivo za izvoz u Ukrajinu i Gruziju između 2011. i 2020. godine.

Tužitelji su tada izjavili kako se s razlogom može pretpostaviti povezanost između eksplozija u Bugarskoj, pokušaja trovanja Gebreva 2015. godine i eksplozija u skladištima streljiva u Češkoj 2014. godine.

Moskva je odbacila te optužbe.