Nova eksplozija u Rumunjskoj: Pomorski dron udario u luku

Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da se u petak ujutro u rumunjskoj crnomorskoj luci Constanta, u blizini naftnog terminala, samodetonirao pomorski dron, tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Luka je evakuirana, stanovnici rumunjske crnomorske obale upozoreni su da se sklone, a dva helikoptera nadziru područje u potrazi za daljnjim dronovima, rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova Raed Arafat. „Sada znamo da postoji rizik od samodetonacije, evakuirali smo se u slučaju da ima još dronova“, rekao je Arafat. „Ne paničarimo, mjere su isključivo preventivne.“

Eksplozija se dogodila tjedan dana nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u jugoistočnom rumunjskom gradu Galaći, blizu granice s Ukrajinom, ozlijedivši dvije osobe - prvi put u rusko-ukrajinskom ratu da je dron pogodio gusto naseljeno područje u NATO državi.

Rumunjska, članica NATO-a i Europske unije, dijeli granicu od 650 km s Ukrajinom i prijavila je 28 upada ruskih dronova u njezin zračni prostor otkako je Moskva počela napadati ukrajinske luke na Dunavu, priopćilo je ministarstvo obrane.

Još tri pomorska drona pronađena su na rumunjskoj obali nakon eksplozije u luci Constanta, izvijestila je u petak novinska web stranica Digi24, pozivajući se na neimenovane izvore.

Pomorski dron vrsta je oružja koje se koristi u ratu u Ukrajini i nije dio opreme rumunjske vojske, dodaje se u priopćenju.