Putin o dronu koji je pao u Rumunjskoj: Tko kaže da je naš?

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je prerano reći je li dron koji se zabio u stambenu zgradu u Rumunjskoj bio ruski te je sugerirao da se možda radi o ukrajinskom dronu

NATO je optužio Moskvu u petak za neodgovorno ponašanje te je obećao "braniti svaki pedalj teritorija saveznika" nakon što je Rumunjska rekla da se ruski dron zabio u stambenu zgradu tijekom napada na susjednu Ukrajinu. "Tko u Rumunjskoj kaže da je ovo ruski dron?" Putin je pitao novinare na konferenciji za medije u Astani u Kazakhstanu. Rekao je da je tek čuo za incident jer je cijeli dan sudjelovao na razgovorima. "Nitko ne može reći koje je porijeklo drona dok se ne provede istraga", rekao je.

Putin je rekao da su ukrajinski dronovi prethodno opaženi u Finskoj, Poljskoj i baltičkim zemljama.

"Prva reakcija je bila upravo kao i ova sada u Rumunjskoj. Rusi dolaze", rekao je Putin. "Potom, nakon kratko vremena, ispostavilo se da to nema veze s ruskim dronovima."

Putin je također odbacio opaske predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, koja je optužila Rusiju da je prešla još jednu granicu s tim incidentom, rekavši da ona sama nije pregledala krhotine drona.

Putin je također sugerirao da Rumunjska podijeli informacije o tome što se dogodilo kao i o potencijalnim fragmentima drona, tako da Moskva može provesti vlastitu istragu.

