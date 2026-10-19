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Postavljaju nepropusnu zaštitu

Nova faza radova na odlagalištu u Gospiću: Zaštitna membrana spriječit će prodor kiše u otpad

Piše HINA,
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Nova faza radova na odlagalištu u Gospiću: Zaštitna membrana spriječit će prodor kiše u otpad
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U Gospiću se nastavljaju radovi na odlagalištu otpada, a postavljanje zaštitne geomembrane ključno je za sprečavanje prodora kišnice u otpad. Očekuje se da će svi radovi biti dovršeni prema planu, pod uvjetom povoljnih vremenskih prilika.

Tvrtka Kostak-graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. izvijestila je u ponedjeljak da je u sklopu radova na privremenom prekrivanju otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću u tijeku postavljanje nepropusne zaštitne geomembrane na obodnim dijelovima odlagališta. Završena je prva faza zemljanih radova u Goaspiću koja je obuhvatila pripremu i oblikovanje platoa te izvedbu sidrenih i obodnih kanala. Trenutno se postavlja nepropusna zaštitna geomembrana na obodnim dijelovima tijela odlagališta, priopćeno je iz Kostaka.

Geomembrana se postavlja u segmentima koji se međusobno spajaju zavarivanjem kako bi se oblikovala cjelovita zaštitna površina. Njezina je svrha smanjiti izravan prodor oborinske vode u tijelo otpada, dok obodni kanali prikupljaju i usmjeravaju oborinsku vodu s prekrivene površine.

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Nakon postavljanja membrana se učvršćuje u prethodno izvedenim sidrenim kanalima, koji se potom zatrpavaju.

Tijekom tjedna planirano je povezivanje središnjeg dijela geomembrane s već postavljenim obodnim segmentima i završetak njezine ugradnje. Paralelno će se izvoditi zatrpavanje sidrenih kanala i završni radovi na uređenju.

Ako vremenski uvjeti budu povoljni i ne bude nepredvidljivih okolnosti, svi ugovoreni radovi bit će završeni u roku, poručuje Kostak.

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