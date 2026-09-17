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Nova Gradiška: Sabina Vlaović dobila podršku vijećnika

Piše 24sata,
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Nova Gradiška: Sabina Vlaović dobila podršku vijećnika
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Vlaović je naglasila kako je iskazanom podrškom od strane gradskih vijećnika većina postojana i stabilna

Uoči drugog kruga izbora za gradonačelnicu Nove Gradiške, v.d. gradonačelnicu i kandidatkinju Sabinu Vlaović podržalo je osam vijećnika aktualnog Gradskog vijeća.

Riječ je o vijećnicima koji su svojom podrškom potvrdili da će nakon lokalnih izbora ostati dio većine u Gradskom vijeću koja će podržavati rad Sabine Vlaović kao gradonačelnice.

Podrškom vijećnika Nova Gradiška brže će realizirati projekte.

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„Nakon izbora možemo odmah nastaviti s radom. Imamo većinu u Gradskom vijeću i imamo ljude koji su spremni surađivati. To građanima Nove Gradiške daje sigurnost da će se odluke moći donositi i da će se projekti nastaviti realizirati“, poručila je Sabina Vlaović.

Vlaović je naglasila kako je iskazanom podrškom od strane gradskih vijećnika većina postojana i stabilna.

Od projekata u narednom razdoblju ističe kako će se nakon dovršetka Ulice Ljudevita Posavskog nastaviti s rekonstrukcijom Ulice bana Josipa Jelačića, postavit će se rasvjeta u industrijskoj zoni i rekonstruirati igralište na Cvjetnom trgu te otvoriti vrata gradske uprave sugrađanima.

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