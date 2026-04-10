'NEPRIJATELJI IZRAELA'

Nova kriza: Netanyahu izbacio Španjolsku iz nadzora primirja

Piše HINA,
Nova kriza: Netanyahu izbacio Španjolsku iz nadzora primirja
Izrael optužio Španjolska za 'neprijateljstvo' i 'licemjerje', dok sukob s vladom Pedro Sánchez dodatno produbljuje diplomatsku krizu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je u petak Španjolsku za "neprijateljstvo" prema svojoj zemlji te je najavio isključenje Madrida iz međunarodnog mehanizma za nadzor prekida vatre u Pojasu Gaze. "Španjolska je odlučila više puta biti protiv Izraela (...) Oni koji napadaju Državu Izrael umjesto da se okome na terorističke režime neće biti naši partneri u oblikovanju budućnosti regije", izjavio je Netanyahu u videoporuci. Optužio je Madrid, s kojim Izrael ima iznimno loše odnose, za "licemjerje" i "neprijateljstvo" te za "klevetanje vojnika izraelske vojske". "Stoga sam danas naredio isključenje španjolskih predstavnika iz koordinacijskog centra u Kiryat Gatu", uspostavljenog pod američkim nadzorom kako bi se nadziralo prekid vatre između Izraela i palestinskog islamističkog pokreta Hamasa u Pojasu Gaze koji je stupio na snagu 10. listopada.

Vojno-civilni koordinacijski centar (CCMC) tijelo je za nadzor krhkog prekida vatre pod američkim nadzorom.

Uz otprilike 200 američkih vojnika, u njemu sudjeluju predstavnici nekoliko zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Ujedinjene Arapske Emirate. Zaduženi su za nadzor prekida vatre, ali i za nadgledanje dostave humanitarne pomoći na teritorij razoren dvogodišnjim ratom.

Španjolski predstavnici također su do sada sudjelovali u CCMC-u, koji se nalazi u Kiryat Gatu na jugu Izraela.

Odnosi između Izraela i Španjolske na najnižoj su razini otkako je Madrid 2024. godine priznao palestinsku državu, a obje su zemlje povukle svoje veleposlanike.

Socijalistički premijer Pedro Sanchez, jedan od najžešćih kritičara rata u Pojasu Gaze, također se usprotivio američko-izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana pokrenutoj 28. veljače.

Madrid je zatvorio svoj zračni prostor za američke zrakoplove uključene u taj rat, a u srijedu je ocijenio "neprihvatljivim" to što Izrael nastavlja borbe u Libanonu nakon prekida vatre dogovorenog između Washingtona i Teherana.

Španjolska je uspostavila diplomatske odnose s Izraelom tek 1986. godine, nakon smrti diktatora Francisca Franca 1975. godine, koji nikada nije priznao tu zemlju te je održavao bliske diplomatske veze s arapskim državama.

Komentari 4
