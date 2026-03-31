UPUTIO KRITIKU

Rubio prozvao Španjolsku, prijeti preispitivanjem NATO-a: 'To nije baš dobar aranžman...'

Piše HINA,
Foto: Brendan Smialowski/REUTERS

Američki državni tajnik Marco Rubio kritizirao je Španjolsku i druge saveznike NATO-a zbog ograničene podrške u ratu s Iranom, sugerirajući da bi Washington mogao preispitati savez nakon sukoba

Rubio je rekao da su Sjedinjene Države utvrdile da je Španjolska, članica NATO-a koju su obvezne braniti, uskratila SAD-u korištenje svog zračnog prostora i time se pohvalila, prema transkriptu izjave za Al Jazeeru koju je njegov odjel objavio u ponedjeljak. Također je rekao da se Washington suočio s otporom u korištenju vojnih baza u Španjolskoj i drugdje.

NATO je koristan Sjedinjenim Državama jer omogućuje stacioniranje trupa i opreme u inozemstvu, rekao je Rubio.

"Ali ako se NATO samo bavi time da brani Europu ako budu napadnuta, a zatim nam uskraćuje pravo na stacioniranje kada nam zatreba, to nije baš dobar aranžman."

"Teško je ostati angažiran i reći da je ovo dobro za Sjedinjene Države. Dakle, sve će se to morati preispitati", dodao je Rubio, naglašavajući da NATO "ne može biti jednosmjerna ulica."

"Nadajmo se da to možemo popraviti. Imat ćemo vremena da se time pozabavimo poslije."

Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor za letove povezane s iranskim ratom, a ranije je zabranila Sjedinjenim Državama korištenje baza Rota i Morón u Andaluziji za operacije.

Objektima dugo zajednički upravljaju Španjolska i SAD.

Američki predsjednik Donald Trump više je puta kritizirao saveznike NATO-a zbog onoga što smatra nedovoljnom podrškom u sukobu.

Članak 5. NATO-ove klauzule o međusobnoj obrani ne odnosi se na rat koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli protiv Irana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

