Španjolce pitali koga smatraju najvećom prijetnjom za svjetski mir. Putin više nije prvi na listi

Stanovnici Španjolske smatraju američkog predsjednika Donalda Trumpa najvećom prijetnjom za mir u svijetu, dvostruko većom od sjevernokorejskog čelnika Kim Jong-Una, pokazala je anketa objavljena u ponedjeljak. U istraživanju javnog mišljenja, koje je provela tvrtka 40dB za novine El Pais i radijsku postaju Cadena SER, Španjolci su bili upitani u kojoj mjeri navedeni lideri predstavljaju opasnost svjetskom miru.

Njih 63 posto je navelo da je Trump velika prijetnja. To isto je za ruskog predsjednika Vladimira Putina reklo njih 53 posto, za izraelskog premijera Benjamina Netanyahua 46 posto, za iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hameneija 33 posto, za Jong-Una 32 posto, za kineskog predsjednika Xi Jipinga 20 posto, a za predsjednicu Europske komisije Ursulu Von der Leyen 9 posto.

Kada se dodaju i umjerenija mišljenja, prema kojima su „prilična opasnost“, Trump je i dalje na vrhu s ukupno 81 posto ispitanika koji ga smatraju prijetnjom ispred Putina sa 79,3 posto i Netanyahua sa 71,2 posto glasova.

Lijevo orijentirani birači u Španjolskoj imaju najnegativniji stav prema američkom predsjedniku, ali ni simpatizeri najveće oporbene Narodne stranke desnog centra nisu mu naklonjeni.

Prethodne ankete su utvrdile da se većina Španjolaca protivi ratu u Iranu, kojeg su pokrenuli SAD i Izrael. Sada, nakon pet tjedana razmjene vatre, 56 posto ih se protivi nastavku ofenzive.

Oko 57 posto ispitanika izjavilo je da podržava španjolsku vladu u odluci da vojno ne podrži SAD i Izrael protiv Irana.