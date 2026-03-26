Iran ipak popušta: 'Otvoreni smo za zahtjeve Španjolske u Hormuškom tjesnacu'

Iransko veleposlanstvo u Španjolskoj objavilo je u četvrtak da je Iran otvoren za bilo koji zahtjev Madrida u vezi s Hormuškim tjesnacem jer Španjolska poštuje međunarodno pravo, što je prvi takav ustupak ponuđen članici EU-a. Španjolska ima razmjerno malu trgovačku flotu, ali je bila među prvim zemljama koje su osudile američko-izraelske napade na Iran nazivajući ih nepromišljenim i ilegalnim.

"PRIJELOMNA VIJEST: Iran doživljava Španjolsku kao zemlju koja drži do međunarodnog prava, pa smo otvoreni za bilo koji zahtjev koji dolazi iz Madrida.#StraitofHormuz", objavilo je veleposlanstvo na X-u.

Do objave dolazi nakon što je iransko ministarstvo vanjskih poslova u utorak obavijestio UN da "plovila koja nisu neprijateljska" mogu prolaziti kroz Hormuški tjesnac u koordinaciji s iranskim vlastima.

U četvrtak je tjesnacem prošao tajlandski tanker, a malezijski premijer je rekao da mogu proći i malezijski brodovi, što je znak da se za neke zemlje ograničenja ublažavaju.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je Iran propustio kroz Hormuški tjesnac deset brodova kao znak dobre volje u pregovorima o završetku rata.