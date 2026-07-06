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Jadrolinija uvela morsku liniju između Zadra i Ancone. Traje četiri sata, evo svih detalja

Piše HINA,
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Jadrolinija uvela morsku liniju između Zadra i Ancone. Traje četiri sata, evo svih detalja
Ilustracija | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Pet puta tjedno, Zadar i Ancona u Italiji od ponedjeljka će biti povezani novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom koju će održavati katamaran „Jelena“

Pet puta tjedno, Zadar i Ancona u Italiji od ponedjeljka će biti povezani novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom koju će održavati katamaran „Jelena“.

Na međunarodnom putničkom terminalu u luci Gaženica u Zadru prve putnike dočekao je i predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je naglasio da će nova pomorska veza sjeverne Dalmacije i talijanske obale zasigurno poboljšati turističke i gospodarske brojke Zadra.

 - Jako smo zadovoljni da je svima ova linija od iznimne važnosti. Pet puta tjedno u četiri sata plovidbe u Zadar može stići velik broj putnika - dodao je Blažinović.

Podsjetio je da putnici iz cijelog svijeta koriste Jadrolinijine linije kako bi došli do svojih odredišta, pa tako i iz Italije u Zadar.

"Kada govorimo o ulaganjima u nova plovila, u jakom smo investicijskom ciklusu te planiramo potkraj ljeta potpisati prve ugovore za nove putničke brodove, najavio je Blažinović.

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Zadarski župan Josip Bilaver kazao je da se od prvoga dana zalagao za uspostavu ove linije, za koju se nadaju da će uskoro postati profitabilna i cjelogodišnja.

"Bit ćemo najsretniji kada trajektom budemo povezani s Anconom, za to imamo uvjete, jer želimo gospodarski rast i lakši protok putnika. Naznaka za uspostavljanje trajektne linije, dok Jadrolinija ne uloži u nova plovila, još nema. Nama treba pravi trajekt, na kojem bi se moglo i spavati tijekom vožnje, kako bismo mogli osigurati i kamionski protok robe", komentirao je župan Bilaver.

I gradonačelnik Zadra Šime Erlić najavio je da će grad nastaviti podupirati Jadrolinijine projekte koji su usmjereni na jačanje povezanosti između dviju obala, a neće izostati niti promotivna turistička kampanja za novu liniju.

Katamaran „Jelena“, sagrađen u Singapuru, u Jadrolinijinoj je floti od 2018. godine. Dug je 42,2 metra, opremljen je suvremenim navigacijskim sustavima i sustavom za obradu otpadnih voda. Prilagođen je osobama smanjene pokretljivosti, a može primiti 403 putnika. 

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