Nova misica u politici: Ušla u lički HDZ i podržala Milinovića

Prije putovanja u Kinu na izbor Miss World, prvi koji me je nazvao bio je Darko Milinović i pružio mi potrebnu pomoć. Sad ja njemu želim pomoći, rekla je Tea Mlinarić, aktualna Miss Hrvatske.

Učlanila se u HDZ, a sve kako bi ga podržala na stranačkim izborima.

- Nemam želju aktivno se baviti politikom. Milinoviću dajem podršku jer znam koliko se daje za županiju i ljude. On zaslužuje potporu kao čovjek i političar - poručila je Tea Mlinarić.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Umjesto politici, kaže, posvetit će se modelingu i obvezama na privatnom veleučilištu, koje je upisala. Pozvala je članstvo, posebno mlade, da Milinoviću na predstojećim izborima daju povjerenje. Najljepša Hrvatica kaže da je do ovog “političkog angažmana” došlo slučajno. S Milinovićem se srela u Senju i popila kavu. U razgovoru su se dotaknuli izbora u lokalnom ogranku HDZ-a. Kako pravo glasa imaju samo članovi, Mlinarić nije dugo razmišljala što treba napraviti. Zanimalo nas je smeta li je što je članica stranke u kojoj je i Joso Mraović, široj javnosti poznat po “ličkom rukovanju”. Lički Tuđman bio je osuđen za silovanje.

- Te stvari ne želim komentirati - kratko je poručila.

Hoće li potpora ljepotice pomoći Ličkom Rambu vidjet će se 9. rujna, kad ga čeka “obračun” s protukandidatom Marijanom Kustićem. O podršci ljepotice Milinović kratko kaže: - Počašćen sam što me mladi ljudi poput Tee prepoznaju. Time nisam iznenađen, a to je samo dokaz da su mladi prepoznali moj rad.

Foto: Pixsell

Tea Mlinarić nije prva ljepotica koja se politički aktivirala. Uzdanica Milana Bandića u zagrebačkoj Skupštini je bivša Miss Universe Natalija Prica Oreški. I HSLS ima svoju misicu Dominu Serdar. Trenutačno joj je prioritet fakultet, ali potrudit će se aktivnije baviti politikom. Katarina Prnjak se lani na listi SDP-a okušala u utrci za Gradsko vijeće Šibenika. Život ju je odveo u Split. Politike se nije odrekla niti se u nju razočarala. Aktivna je u stranačkim strukturama.

- To što nisam ušla u lokalnu vlast nije me razočaralo. Politika mi nije poluga za osobnu promociju. Moj posao vezan je za modeling, a voljela bih da se što više ljudi politički aktivira kako bi se stvari od lokalne do državne razine dugoročno popravile - rekla je Miss Hrvatske za 2011. godinu. Drago joj se što se sve više misica, modela, ali i sportašica politički angažira.

- Ne bih voljela da im politika služi za promociju, nego želja mi je da i one radom za opće dobro ruše predrasude o misicama koje vladaju u društvu - rekla je Prnjak.