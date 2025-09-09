Obavijesti

Nova misteriozna smrt u Rusiji: Obezglavljeno tijelo moćnog biznismena našli ispod mosta

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mikhail Sinitsyn

Ovo je već 19. smrt visokog ruskog poslovnog čovjeka od početka punopravne invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

Tijelo ruskog biznismena Alekseja Sinitsina pronađeno je bez glave ispod mosta u blizini Kalinjingrada. Prema izvještaju ruskih državnih medija, uz tijelo je bilo i uže. Smrt je službeno okarakterizirana kao samoubojstvo, iako su okolnosti nejasne, prenosi Kyiv Independent. Inače, Sinitsin je bio direktor proizvođača kalijeve soli K-Potash Service.

Ovo je već 19. smrt visokog ruskog poslovnog čovjeka od početka punopravne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Među prethodnim žrtvama su i Dmitrij Osipov, predsjednik uprave Uralkalija, te Mihail Kenin, osnivač i većinski vlasnik Samoleta. Oba su preminula prošlog mjeseca, a uzroci smrti nisu službeno objavljeni.

ZRAČNI NAPAD Zelenski o žestokom ruskom bombardiranju Ukrajine: Vladimir Putin testira svijet!
Zelenski o žestokom ruskom bombardiranju Ukrajine: Vladimir Putin testira svijet!

Ove smrti nisu ograničene samo na poslovnu zajednicu. U siječnju je Vladimir Feščenko, časnik protuzračne obavještajne službe FSB-a, pronađen mrtav u zgradi Ministarstva obrane u Moskvi. Njegova smrt ukazuje na rastuće unutarnje napetosti unutar ruskih sigurnosnih i vojnih institucija uslijed rata u Ukrajini.

Iako su neki slučajevi uključivali padove s prozora, poput smrti Andreja Badalova, potpredsjednika Transnefta, koji je preminuo nakon pada iz stana u Moskvi, većina smrtnih slučajeva ostaje nerazjašnjena. 

Ove smrti dodatno kompliciraju sliku ruskog poslovnog i političkog okruženja, gdje se čini da je nesigurnost postala nova norma.

