Nova nada vatrogasaca: Foxy će nastaviti gdje je stao Rex...

Na Facebooku mi je netko napisao kako želi da se Rex brzo oporavi i da jednog dana spasi upravo one koji su ga ozlijedili. Upravo to mi je olakšalo odluku da krenemo ispočetka s novim psom i mislim da je to jedini ispravan način, rekao nam je Dejan Ranitović, vatrogasac DVD-a Karlovac.

Cijelu njegovu obitelj, prijatelje, susjede, vatrogasce iz DVD-a, ali i Hrvatske pogodila je 4. kolovoza vijest da im je uginuo njemački ovčar Rex. S njim je trenirao kako bi postao licencirani potražni pas i kako bi sudjelovao u akcijama potrage za izgubljenim ljudima. Krajem srpnja, dok je bio u dvorištu, napao ga je nepoznati provalnik i izudarao metalnom palicom po glavi. Rex je bio u nesvijesti, a život mu je spasio veterinar. Danima je bio na infuziji i teškim lijekovima. Na čuđenje svih uspio je ustati i sam lagano šetati. Nažalost, sreća je kratko trajala jer je imao moždani udar i ubrzo uginuo. Sad će Rexovo mjesto u obitelji, a uskoro i na poslu, upotpuniti kujica belgijskog ovčara koju su nazvali Foxy. Vatrogascima se javila obitelj Vidović s područja Pokupskog i ponudila im štene.

- Gledali smo njezine osobine te jako dobro reagira na zvukove i lopticu. Ima jako dobre predispozicije postati dobar potražni pas. Osim toga, ovo je dobra prilika za cijelu obitelj, da se trgnemo i dobijemo jednu novu snagu - iskren je Dejan. Foxy se dobro snašla u novom domu. Čipirana je, dobila je cjepiva i morat će biti u karanteni najmanje dva tjedna.

- Ona puca samopouzdanjem i ima odličan nagon - kaže nam oraspoloženi Dejan.

U međuvremenu policija nastavlja istragu oko Rexa.

