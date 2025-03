Nova odluka: Minimalni iznos za alimentacije od 224 do 290 eura, ovisno o dobi djeteta

Ministarstvo obitelji i socijalne skrbi u javno savjetovanje pustilo je Odluku o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta. Minimalni iznos za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta, koji je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u Hrvatskoj, koja za 2024. godinu, iznosi 1.318 eura, prema objavi Državnog zavoda za statistiku.

U odluci ministra Marina Piletića tako je propisano da minimalan iznos za uzdržavanje za dijete do 6. godina iznosi 17 posto prosječne neto plaće odnosno 224 eura. Za dijete od 7. do 12. godina iznosi 20 posto prosječne neto plaće odnosno 264 eura dok za dijete od 13. do 18. godina minimalni iznos uzdržavanja iznosi 22 posto prosječne neto plaće odnosno 290 eura.

Praksa je da nova odluka ministara stupa na snagu u travnju svake godine. Prema novoj odluci, koja je u javnom savjetovanju minimalni iznosi uzdržavanja za dijete do 6. godina rast će za 28,84 eura, za dijete od 7. do 12. godina raste 34,4 eura te za dijete od 13. do 18. godina 37,44 eura.

Prema prošlogodišnjoj odluci ministra minimalni novčani iznosi za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Hrvatskoj za dijete od 6 godina iznosio je 195,16 eura, za dijete od 7 do 12 godina 229,6 eura, dok je za dijete od 13 do 18 godina minimalni iznos alimentacije iznosio 252,56 eura.