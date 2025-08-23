Nova snimka incidenta iz Benkovca: 'Prvo su me vrijeđali, a jedan me onda udario u ruku'

Došla sam na mjesto na kojem se trebala održati predstava. To je lokacija na otvorenom iza Gradske knjižnice Benkovac i primijetila sam da glumci nisu spremni i da su otkazali predstavu zato što je tamo bilo nekoliko branitelja koji su ih vrijeđali, rekla je Melita Vrsaljko, novinarka i organizatorica festivala 'Nosi se' u Benkovcu.

Dan nakon incidenta tenzije se ne smiruju. Huligani i branitelji su prekinuli festival, prvo su verbalno, a zatim i fizički napali novinarku. Kako je ona rekla, policija nije ništa reagirala.

- Bilo je jako puno policije i oni se naprosto nisu osjećali ugodno održati tu predstavu. Onda sam, kao novinarka, otišla malo napraviti krug oko te lokacije, vidjeti što se događa i primijetila da se na udaljenosti od stotinjak metara nalazi skupina branitelja. Došla sam do njih i s druge strane ceste sam ih snimala, a onda su oni mene počeli prvo verbalno vrijeđati, potom su mi se približili, ušli u osobni prostor, unosili su mi se u lice, a jedan me udario u ruku. Vrijeđali su me i govorili mi da ne smijem snimati njih na javnoj površini - ispričala je za HRT.

Ona smatra da se nakon Thompsonovih koncerata jedna skupina ljudi, jedna manjina, predstavlja kao predstavnik svih branitelja.

- Oni smatraju da mogu određivati što oni smiju raditi, što ne smiju, koga će slušati, na kakve koncerte će ići itd. Tako da, ovo nije nekakav izolirani incident, zato što unazad dva mjeseca bilo je više napisa o tome kako se branitelji bune zbog nečega. Ovo je dio nekakve šire desne revolucije koju trenutno provodi ta skupina - dodala je.

HRT je objavio još jednu snimku branitelja koji su napali Vrsaljko. Možete je pogledati ovdje.

Prvi čovjek Benkovca, Tomislav Bulić, ne vidi ništa sporno u prekidanju predstave.

- Ovi su promovirali svoje, oni svoje, tko im je branio da je održe do kraja. A to vam je kao kad neki kleče i mole, a ovi tuku bubnjeve, svako gleda svoju istinu, i promovira svoje ideje - laički odgovara gradonačelnik Bulić, no s njim se ne slaže Zvonimir Dobrović, kulturni menadžer.

- Nema pristajanja na šutnju nadležnih povodom huliganskih obračuna s kulturom. Naš sektor nije poligon za iživljavanje - kazao je.

Zadarska policija tek kreće u istragu, no i oni će se naći pod lupom jer stiže stručni tim koji će utvrditi je li se moglo postupiti bolje. Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika.