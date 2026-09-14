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OGROMAN RAST CIJENA

'VALJDA ŠEFA NEĆE STREFITI' Evo što je dočekalo Nijemce danas na benzinskim postajama: 'Šok'

Piše 24sata,
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'VALJDA ŠEFA NEĆE STREFITI' Evo što je dočekalo Nijemce danas na benzinskim postajama: 'Šok'
Foto: canva, ilustracija
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Ali ovo možda nije vrhunac, cijene još, upozorava struka, nije dosegla svoj plafon. Oglasio se Savez benzinskih postaja...

"Zbog smjenskog rada često ne mogu napuniti gorivo prije podneva. Zbog toga je ovaj skok cijene od 24 centa po litri još iritantniji. Smatram to nepravednim. Zašto vlada ne odobri još jedan popust tijekom ovakve krize cijena? Prije nekoliko mjeseci je funkcioniralo", govori za Bild šokirana 24-godišnja Natalie koja je ostala zatečena cijenama na lokalnoj benzinskoj postaji.  U samo pola sata cijene nekih goriva skočile su za čak 30 centi!

U Kirchheimu je dizel u podne s 2,32 eura skočio na čak 2,62 eura po litri, dok je Super E10 poskupio s 2,229 na 2,469 eura. Slična situacija je zabilježena i u Kolnu.

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"Cijene su potpuno nečuvene. Upravo sam poslao šefu fotografiju; nadam se da neće dobiti srčani udar. Osjećam se potpuno prevareno", kaže za Bild Mohammed (30), koji dostavlja kruh pekarama.

Ali ovo možda nije vrhunac, cijene još, upozorava struka, nije dosegla svoj plafon. Oglasio se Savez benzinskih postaja...

- Morat ćemo se suočiti s činjenicom da nas čekaju cijene od oko tri eura po litri - kaže predstavnik Saveza Herbert Rabl. 

Za situaciju je optužio naftne kompanije, pozvao je državu da spusti PDV na gorivo.

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Cijene divljaju

Cijene goriva u Njemačkoj i drugim zemljama posljednjih dana ponovno rastu pod pritiskom snažnog poskupljenja sirove nafte. Cijena europske referentne vrste Brent 14. rujna dosegnula je više od 108 dolara po barelu.

Glavni razlog su pojačane napetosti i napadi povezani sa sukobom na Bliskom istoku, koji su dodatno povećali rizik za opskrbu i pomorski promet. Promet kroz Hormuški tjesnac posljednjih je dana znatno smanjen, dok su sigurnosni rizici povećani i oko Bab el-Mandeba.

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Takvi poremećaji u transportu i opskrbi mogu snažno utjecati na svjetske cijene nafte, a posredno i na cijene goriva na benzinskim postajama. U Njemačkoj su cijene benzina i dizela već na vrlo visokim razinama, dok daljnje kretanje cijena ovisi o razvoju sukoba, stanju opskrbnih pravaca i kretanju cijene sirove nafte.

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