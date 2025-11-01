Nova vlada u Moldaviji: Najveći prioritet je uvesti zemlju u EU

Vlada na čelu s neovisnim znanstvenikom i investicijskim bankarom Alexandruom Munteanuom svojim najvažnijim zadatkom smatra dovršetak pregovora o pristupanju Europskoj uniji do 2028. godine.

Munteanu je obećao u parlamentu u petak da će podnijeti ostavku ako ne uspije dovršiti pripreme za pristupanje zemlje Europskoj uniji do te godine.

Proeuropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) Maie Sandu pobijedila je na parlamentarnim izborima krajem rujna unatoč ruskim pokušajima uplitanja. Sandu je imenovala Munteanua novim premijerom.

Munteanu je radio kao bankar u Moldaviji i Francuskoj, a desetljeće je radio za Svjetsku banku u Washingtonu.

Državljanin je Moldavije, Rumunjske i SAD-a, a 20 godina je živio u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine. U njegovoj je vladi više nestranačkih stručnjaka nego članova PAS-a.