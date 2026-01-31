Obavijesti

NOVI DOKUMENTI OTKRILI

Epsteinova tajna operacija u Hrvatskoj: Htio kupiti brod HV-a? 'Idealan je za krijumčarenje'

Foto: Department of Justice

Epsteinov suradnik Boris Nikolić povezao je u listopadu 2014. godine financijaša sa Zagrepčaninom Zoranom Kovačem. On je Epsteinu ponudio hrvatski presretač M-46, plovilo poznato kao "morska munja"

Admiral

Novoobjavljeni dokumenti o Jeffreyju Epsteinu otkrili su njegov pokušaj kupnje superbrzog vojnog presretača OLIMP M-46 u Hrvatskoj. U jesen 2014. godine, posao se odvijao u tajnosti, preko posrednika i bio je povezan s Hrvatskom vojskom, piše Večernji list.

Foto: Department of Justice

Epsteinov suradnik Boris Nikolić povezao je u listopadu 2014. godine financijaša sa Zagrepčaninom Zoranom Kovačem. Kovač je, inače, prema sudskom registru, graditeljski poduzetnik i direktor tvrtke Sigma Stan d.o.o., koja se bavi gradnjom luksuznih stambenih objekata u Zagrebu i Zadru. 

Kovač je ponudio hrvatski presretač M-46, plovilo poznato kao "morska munja". Brod je dugačak 14,25 metara, s trupom od kevlara, postiže brzine veće od 50 čvorova i namijenjen je specijalnim postrojbama. Zbog performansi i slabe radarske vidljivosti, Kovač ga je Epsteinu opisao kao "NATO-standardni brod... čudovište."

Pregovori su brzo napredovali. Kovač je pronašao rabljeni brod, star pet godina, za "manje od pola cijene" koja počinje od 485.000 eura, navodeći da treba brzo reagirati. Identitet prodavatelja bio je tajan. "Još ne znam tko je prodavatelj, vojska ili netko drugi", pisao je Kovač, upozorivši da brod "nije namijenjen civilnoj uporabi", ali da je prodaja odobrena jer ide u SAD. Do studenoga, posao se činio sklopljenim s krajnjom destinacijom na Američkim Djevičanskim Otocima, gdje je Epstein imao otok.

Foto: Department of Justice

Do zastoja je došlo zbog pologa od 50.000 eura. Kovač je objasnio da su prodavatelji, koje nije imenovao, provjeravali njega osobno. "Njihova najveća briga... jest da ta osoba bude 'čista', kako se nikakve prljave aktivnosti ne bi povezale s Hrvatskom vojskom", napisao je, priznajući da Epsteina nije ni spomenuo kao stvarnog kupca. U istom je mailu istaknuo karakteristike plovila: "Brod je iznimno brz i ima malu radarsku vidljivost, idealan, primjerice, za krijumčarenje."

Epstein je počeo oklijevati, raspitujući se o dodatnim troškovima prijevoza i preinaka. To je iznerviralo Kovača, koji je smatrao da je posao dogovoren. "Ako želite ovaj brod, morate ga platiti. Ne želim davati nova obećanja koja ne mogu ispuniti", napisao je nestrpljivo. Nekoliko sati kasnije, stigao je Epsteinov konačan odgovor: "OK, ispričavam se što sam vam oduzeo vrijeme, zaboravimo to." Nakon te poruke, u dokumentima više nema spomena o kupnji hrvatske "morske munje".

