Kiara, djevojčica s izuzetno rijetkim zloćudnim tumorom, za koju su dobri ljudi u Hrvatskoj i van nje prikupili više od 18 milijuna kuna, dva mjeseca se nalazi na liječenju u San Franciscu. Njezina majka Matea Lambaša Goršić na Facebooku je objavila da do novca prikupljenog donacijama ne mogu doći jer se sva sredstva nalaze na računima Sberbanke.

Podsjećamo, nakon ruske invazije na Ukrajinu, EU i SAD nametnule su žestoke sankcije Rusiji koje su imali značajan utjecaj na poslovanje Sberbanke. Nakon što je Europska središnja banka objavila da Sberbank propada ili će vjerojatno propasti, HNB je Sberbanci uveo dvotjedni moratorij što znači da će građani i poduzeća moći dnevno raspolagati iznosima do 7280 kuna.

- Nije problem u tekućim primanjima koje građani mogu prebaciti u druge banke, stvar je depozita odnosno neoročenog novca na tekućim računima koje građani čuvaju od onoga što im ostane od tekućih primanja. Banka je sada odredila limit s kojim i fizičke i pravne osobe mogu poslovati. Dakle sve što građani sada imaju u toj banci je zaključano - objasnila je bankarica za 24sata.

'Ne oduzimajte mi djetetu šansu za život'

Majka malene Kiare moli da im se omogući pristup donacijama koje za Kiaru život znače.

- Ovog jutra je stigao još jedan udarac na već teškom i grčevitom putu za Kiarin život, ali ovog puta udarac koji boli najjače i najviše do sad. Ovaj udarac Kiari možda zaista oduzima šansu da živi!!! Ovim putem vam se obraćam kao očajni roditelj i majka teško bolesne djevojčice, koja uz to šta se grčevito borim za djetetov život moram i baviti sa nažalost problemima Sberbank d.d Hrvatska i geopolitičkom situacijom. Svi novci koji su građani Republike Hrvatske prikupili kao donacija za Kiarino liječenje se nalaze na računima Sberbank d.d i do kojih sad zbog geopolitičke situacije ne možemo doći te istim novcima zajedno s bankom prijeti propadanje, ti novci možda nekome u vladi ili u HNB-u ne znače ništa ali ti novci nama znače SVE, ti novci znače Kiari ŽIVOT, apeliram na vladu i HNB da podrže Kiaru, da nam omoguće da do sredstava dođemo, da mom djetetu ne oduzmu šansu za život. Da moje živo dijete ne pokopaju! Molimo HNB za iznimku da se moratorij s naših računa povuče kako bi sredstva povukli iz Sberbank d.d, da Kiari i njenom životu damo šansu. Ti novci su neophodni za Kiarino liječenje, a ne samo liječenje nego su neophodni za njen život, nemojte pokopati moje dijete, jer ako nam onemogućite prijenos sredstava ste Kiaru ubili, jer bez istih sredstava Kiara u četvrtom mjesecu nemože nazad u San Francisco i nastaviti svoje liječenje a bez nastavka liječenja je Kiara ne sretno i bezbrižno dijete nego dijete koje će nažalost izgubiti bitku za život!

KIARA ZASLUŽUJE I ŽELI ŽIVOT!