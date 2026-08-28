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Nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti!

Piše Antonela Šaponja,
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Nove cijene goriva: Pogledajte što bi sve moglo pojeftiniti!
Zagreb: Cijene goriva pale su i ovaj tjedan, ilustracija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Prema trenutačnim izračunima, eurodizel bi trebao pojeftiniti za 11 centi

Vozače bi od idućeg utorka na benzinskim postajama mogle dočekati niže cijene dizela, dok bi cijena benzina trebala ostati ista, neslužbeno doznaje Dajana Šošić za RTL Danas.

Prema trenutačnim izračunima, eurodizel bi trebao pojeftiniti za 11 centi te bi litra trebala stajati 1,75 eura. Plavi dizel trebao bi pojeftiniti za 12 centi, na 1,20 eura po litri. Cijena eurosupera trebala bi ostati nepromijenjena na 1,66 eura po litri.

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Riječ je o trenutačnim cijenama koje još nisu konačne. One mogu biti promijenjene do zatvaranja burzi, a na konačnu cijenu može utjecati i eventualna dodatna intervencija Vlade.

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