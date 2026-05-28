Nove dojave o bombama: Na 'meti' su zagrebačke škole

Nove dojave o bombama stigle su na mail redakcije 24sata. Ovaj put na meti su, kako stoji u mailu, zagrebačke škole, a kako neslužbeno doznajemo, među njima je XIII. gimnazija. Čitatelji nam javljaju da je evakuirana i Trgovačka škola.

Podsjetimo, ovoga tjedna lažne dojave o bombama bile su na Županijskom sudu u Zagrebu. Potvrdila je to zagrebačka policija nakon što je u ponedjeljak ujutro nakon dojave evakuirana zgrada.