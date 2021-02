Cijepljenje je jedna od najbitnijih tema posljednjih dana, pogotovo zbog usporene isporuke ranije naručenih cjepiva. To je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno prokomentirala pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš:

- S dvije doze cijepili smo gotovo 40.000 ljudi, a plan je bio drugačiji. On je previđao veću isporuku cjepiva, sve se usporilo, ali svi kaskaju za ostvarenjem koje su željeli. Hrvatska je željela u ožujku imati milijun cijepljenih. To ćemo očito morati malo pričekati - rekla je pa se više dotakla kašnjenja:

- Kašnjenje je kombinacija više faktora. AstraZeneca je dala naznake da će biti prvo cjepivo koje će biti registrirano, no na kraju je treće registrirano. Pfizer je prvi registriran i onda je bila i velika potražnja. Oni su očito odlučili da moraju presložiti svoje proizvodne kapacitete i nastao je velik zastoj u isporuci. Sad smo tu gdje jesmo i radimo što bolje možemo u zadanim okolnostima - rekla je i dodala kako bi AstraZeneca svaki tjedan trebala isporučivati neke doze cjepiva.

U Hrvatskoj počinje cijepljenje i trećim cjepivom, kojega smo kupili najviše, AstraZenecinim. Njime će se cijepiti i stariji od 65 godina iako su neke europske zemlje od toga odustale jer nema dovoljno podataka o učinkovitosti za tu dobnu skupinu.

- Danas smo dobili 1800 AstraZenecinog cjepiva, 1000 Moderninog, a sutra i 2340 Pfizerovog cjepiva. Moramo se prilagoditi okolnosti ma i nitko ne može predvidjeti kojom će dinamikom dolaziti cjepivo - rekla je prim. dr.sc. Željka Karin, dr.med., ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Dodala je da je zanimanje ljudi za cijepljenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji porastao i zasad se ne može zadovoljiti interes količinama koje pristižu.

- Stiglo je 600 doza AstraZenecina cjepiva i 300 doza Moderninog. Sutra očekujemo preko 700 doza cjepiva Pfizer koje je namijenjeno za drugu dozu onih koji su tim cjepivo m procijepljeni prvom dozom, rekao je doc. prim. dr. sc. Ante Cvitković, voditelj Službe za epidemiologiju i javno zdravstvo Slavonsko-brodske županije.

Zanimanje za cijepljenje prema procjenama je po ambulanti 100-200 osoba starijih od 65 godina. U tijeku su predbilježbe i ostalih dobnih skupina. Čak i štićenici domova za starije, kao i neki liječnici koji su bili ranije skeptični sada mijenjaju mišljenje, dodao je i rekao kako smatra da će biti sve više zainteresiranih.

Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je govorio o uspješnosti AstraZenecinog cjepiva među starijom populacijom.

- Osobe starije od 65 godina trebali bi se cijepiti s Astrazenecinim cjepivom i ne čekati neko drugo jer se u tom razdoblju mogu inficirati. Cijepeći se ovim cjepivom ne bi dobili slabe ili nikakve nuspojave, a dobili bi adekvatnu imunost. Sigurno je da se radi o kvalitetnom cjepivu koje nema štetne učinke i koje će kod starijih osoba dati adekvatnu imunost i smanjiti zaraznost i naravno teže oblike i time smrtnost - dodao je Trobonjača.

Na pitanje jesu li se sada našli u nezgodnoj poziciji, a moraju cijepiti starije AstraZenecinim cjepivom Nataša Ban Toskić, dr. med. spec. obiteljske medicine, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, rekla je da su mjesecima preplavljeni s različitim informacijama i izjavama u medijima.

- Mi liječnici obiteljske medicine nismo sudjelovali u nabavi cjepiva ni u izradi plana cijepljenja, što nam je izrazito žao. Držat ćemo se onoga što je odlučila EMA, Hrvatska agencija za lijekove, ono što preporučuju vodeći stručnjaci i instituacije u Hrvatskoj. Pacijenti nas danonoćno zovu, imaju puno dilema. Jedni se javljaju za cijepljenje, drugi odustaju, pitaju koje ćete cjepivo dobiti, kada ćete me zvati, hoćete li me zvati u prvoj grupi, mogu li se cijepiti i članovi obitelji istovremeno. Mi nemamo odgovor na niti jedno to pitanje. Niti jedan obiteljski liječnik u Hrvatskoj ne zna kada će početi cijepiti, kojim cjepivom, kojim tempom - naglasila je Ban Toskić za HRT.