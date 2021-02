Na pitanje kada će pandemija covid-19 prestati Ugur Sahin je rekao da neće prestati, ali ćemo je moći kontrolirati.

- Ne sumnjam da ćemo, prođe li sve dobro u Europi, dovoljno kontrole postići u rujnu, ali ćemo smrtnost smanjiti već u ožujku i travnju. A poslije ćemo imati manja izbijanja jer se još neće svi cijepiti. Morat ćemo naučiti živjeti s tom situacijom. Dolazit će s vremena na vrijeme do jake zaraze, zbog necijepljenosti ili imunosupresije, s tim ćemo morati živjeti, ali vratit ćemo se u naš normalan život najkasnije do ljeta, to je ono što ja vjerujem - kazao je znanstvenik i nastavio:

- Moramo vidjeti koliko dugo će trajati imunitet nakon cijepljenja. Imunost će padati, virus će se promijeniti pa ćemo u nekom trenutku shvatiti da nam treba novo cjepivo. Pitanje je je li to pet mjeseci, 18 ili dvije godine. U ovom trenutku to ne znam. Ako vidimo da se cjepivo dobro podnosi, da nema ozbiljnih nuspojava, mogli bismo ići na to da se cijepimo svake godine, da budemo sigurni. To je jedna opcija. No moramo još vidjeti.

Upitan može li njegovo cjepivo zaštititi od novih sojeva covida-19, Sahin je kazao da su ga do sada testirali na britanskoj varijanti, a uskoro će objaviti i podatke o brazilskoj, kao i južnoafričkoj.

- Kod britanske varijante nivo zaštite je isti, nešto je manji kada se radi o južnoafričkoj i brazilskoj varijanti. No to nije ništa što bi nas zabrinulo. Važno je reći da su antitijela samo jedan nivo zaštite te da postoje i drugi nivoi. U svakom slučaju, želimo procijeniti kako se soj može promijeniti te napraviti kliničku studiju s jednom ili dvije varijante da bismo vidjeli koliko se često te promjene događaju - rekao je.

Govoreći o budućnosti cjepiva temeljenima na glasničkom RNK Sahin je kazao kako je moguće da će odobrenje ovog cjepiva ubrzati odobrenja i za buduća.

- Imamo platformu koja dozvoljava da mijenjamo cjepivo za ovaj koronavirus ili da promijenimo cjepivo protiv gripe, u ovim slučajevima mogli bismo gledati na mRNK kao na platformu. Međutim, svaki novi virus je i nepoznat pa se mora procijeniti u kontekstu postizanja imunosti, inaktivacije, sprečavanja bolesti, pa je to sasvim nova igra. Ne mislim da jednostavno u budućnosti možemo početi cijepiti ljude bez da napravimo klinička ispitivanja. Ali mogli bismo smanjiti vremenski okvir u kojem možemo cjepivo učiniti dostupnim na period do šest mjeseci, u nekoj sljedećoj pandemiji - rekao je Sahin.