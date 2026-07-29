Nove eskalacije: Dron pogodio tanker u egipatskoj luci

Bespilotna letjelica pogodila je u srijedu specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj mediteranskoj luci Damietti, izazvavši požar koji se proširio na obližnje plovilo, izvijestila je britanska tvrtka za pomorsku sigurnost Ambrey.

Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a nitko zasad nije preuzeo odgovornost za napad.

Prema riječima triju izvora upoznatih s incidentom, dron je pogodio Energos Winter, plutajuću jedinicu za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU), izazvavši požar koji se potom proširio na drugi brod, Gaslog Salem.

Dva neovisna sigurnosna izvora navela su da je kao najvjerojatniji uzrok eksplozije procijenjen napad dronom, što bi moglo upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku.

Energos Winter je plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog prirodnog plina (FSRU) kapaciteta 138.250 kubičnih metara. U vlasništvu je američke tvrtke Energos Infrastructure, dok tehničkim, sigurnosnim i komercijalnim upravljanjem broda upravlja američka kompanija Wilhelmsen Ship Management.

Napad se dogodio istoga dana kada su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, prvi put javno djelujući zajedno protiv iranskih saveznika.

Iračke Snage narodne mobilizacije (PMF) objavile su da je u napadima poginulo najmanje 20 njihovih pripadnika, a 32 su ranjena, dok je iračka vlada pozvala na suzdržanost i upozorila na opasnost od daljnje eskalacije.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove napade na Iran nakon što je Teheran potvrdio da je ispalio projektile na američke baze u Jordanu te gađao brodove u Hormuškom tjesnacu.

Jordanska vojska priopćila je da je srušila pet iranskih projektila, dok je Iranska revolucionarna garda objavila da je pogodila tri tankera koja su, prema njezinim tvrdnjama, plovila neovlaštenom rutom kroz Hormuški tjesnac.

Cijena brenta u srijedu je porasla za više od osam posto i ponovno premašila 90 američkih dolara po barelu, nakon što su obnovljeni sukobi pojačali zabrinutost za opskrbu naftom iz regije.