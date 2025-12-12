Obavijesti

News

Komentari 0
objavili 19 fotografija

Neviđene fotke s Epsteinova imanja: Trump u centru pažnje, jedna snimka posebno intrigira

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Neviđene fotke s Epsteinova imanja: Trump u centru pažnje, jedna snimka posebno intrigira
3
Foto: house oversight committee

Nove fotke s Epsteinovog imanja šokirale svijet! Trump, Clinton i Gates među poznatima na slikama, a tu je i zdjela s "Trumpovim kondomima". Demokrat Garcia optužuje Republikance da skrivaju istinu

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak novi set fotografija pronađenih na imanju pokojnog financijaša Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok i utjecajan krug muškaraca koji su u različitim razdobljima bili povezani s njim. Među prepoznatljivim licima nalaze se Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, bivši predsjednik Harvard Universityja Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz, piše CNN.

Foto: house oversight committee

Odbor je objavio 19 fotografija za koje tvrdi da potječu iz Epsteinove ostavštine, a koje prikazuju prizore iz privatnih prostora, druženja i društvenih događanja. Iako su mnogi od navedenih pojedinaca i ranije javno dovođeni u vezu s Epsteinom, novi materijali ponovno otvaraju pitanja o dosegu i prirodi njihovih odnosa s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

PREGOVORI O ZATVORENICIMA Lukašenko: Ne laskam Trumpu, zaista mi se sviđa ono što radi
Lukašenko: Ne laskam Trumpu, zaista mi se sviđa ono što radi

Jedna od najneobičnijih fotografija prikazuje zdjelu kondoma s karikaturom Donalda Trumpa i natpisom “Trumpovi kondomi $4.50”, uz slogan “I’m huge”. Na drugoj se pak Trump nalazi u društvu skupine žena čija su lica zacrnjena. Ostale fotografije bilježe susrete Stevea Bannona i Billa Clintona s Epsteinom i Ghislaine Maxwell, kao i Billa Gatesa s bivšim princom Andrewom.

Foto: house oversight committee

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetne osobe. Prema navodima Odbora, nije poznato kada su materijali nastali niti tko ih je snimio. Republikanski Odbor za nadzor u posjed je fotografija došao u sklopu opsežne istrage o Epsteinovim vezama i poslovanju njegovih nekretnina.

Do sada je pregledano više desetaka tisuća dokumenata, uključujući e-mail komunikacije, poruke i druge materijale koji otvaraju nove istražne smjerove. Prema dopisu odvjetnika Epsteinova imanja, Odbor ima pravo pristupa svim fotografijama i videozapisima snimljenima na bilo kojoj Epsteinovoj nekretnini od 1990. do 2019. godine.

'ISPRED KINE SMO' Trump potpisao uredbu kojom regulira umjetnu nteligenciju
Trump potpisao uredbu kojom regulira umjetnu nteligenciju

Demokrat Robert Garcia, najviši demokratski član Odbora, izjavio je da je posljednja serija dokumenata sadržavala “više od 95.000 fotografija, uključujući one na kojima se nalaze bogati i moćni muškarci koji su provodili vrijeme s Epsteinom”, kao i “tisuće fotografija žena i Epsteinovih nekretnina”. Optužio je Republikance za prikrivanje informacija te pozvao Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente.

Foto: house oversight committee

Republikanci odbacuju te optužbe i tvrde da demokrati selektivno objavljuju materijale kako bi “stvorili lažan narativ o predsjedniku Trumpu”. U priopćenju navode kako u dostupnim dokumentima nema dokaza o bilo kakvom kršenju zakona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa
PET GODINA OD POTRESA

FOTO Zagrebačka katedrala spremna je za Božić: Ovako je izgledala nakon velikog potresa

Taj 22. ožujak ostao je urezan u pamćenje svim Zagrepčanima. Veliki potres napravio je štetu diljem cijelog grada i okolice, a oštećenja je pretrpjela i Zagrebačka katedrala. Premijer Plenković obišao je s nadbiskupom Draženom Kutlešom katedralu, a on je najavio i misu za blagdane.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025