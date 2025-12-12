Neviđene fotke s Epsteinova imanja: Trump u centru pažnje, jedna snimka posebno intrigira

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u petak novi set fotografija pronađenih na imanju pokojnog financijaša Jeffreya Epsteina, otkrivajući širok i utjecajan krug muškaraca koji su u različitim razdobljima bili povezani s njim. Među prepoznatljivim licima nalaze se Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Bannon, Richard Branson, bivši predsjednik Harvard Universityja Larry Summers te odvjetnik Alan Dershowitz, piše CNN.

Foto: house oversight committee

Odbor je objavio 19 fotografija za koje tvrdi da potječu iz Epsteinove ostavštine, a koje prikazuju prizore iz privatnih prostora, druženja i društvenih događanja. Iako su mnogi od navedenih pojedinaca i ranije javno dovođeni u vezu s Epsteinom, novi materijali ponovno otvaraju pitanja o dosegu i prirodi njihovih odnosa s osuđenim seksualnim prijestupnikom.

Jedna od najneobičnijih fotografija prikazuje zdjelu kondoma s karikaturom Donalda Trumpa i natpisom “Trumpovi kondomi $4.50”, uz slogan “I’m huge”. Na drugoj se pak Trump nalazi u društvu skupine žena čija su lica zacrnjena. Ostale fotografije bilježe susrete Stevea Bannona i Billa Clintona s Epsteinom i Ghislaine Maxwell, kao i Billa Gatesa s bivšim princom Andrewom.

Foto: house oversight committee

Nijedna od objavljenih fotografija ne prikazuje seksualno nedolično ponašanje niti maloljetne osobe. Prema navodima Odbora, nije poznato kada su materijali nastali niti tko ih je snimio. Republikanski Odbor za nadzor u posjed je fotografija došao u sklopu opsežne istrage o Epsteinovim vezama i poslovanju njegovih nekretnina.

Do sada je pregledano više desetaka tisuća dokumenata, uključujući e-mail komunikacije, poruke i druge materijale koji otvaraju nove istražne smjerove. Prema dopisu odvjetnika Epsteinova imanja, Odbor ima pravo pristupa svim fotografijama i videozapisima snimljenima na bilo kojoj Epsteinovoj nekretnini od 1990. do 2019. godine.

Demokrat Robert Garcia, najviši demokratski član Odbora, izjavio je da je posljednja serija dokumenata sadržavala “više od 95.000 fotografija, uključujući one na kojima se nalaze bogati i moćni muškarci koji su provodili vrijeme s Epsteinom”, kao i “tisuće fotografija žena i Epsteinovih nekretnina”. Optužio je Republikance za prikrivanje informacija te pozvao Ministarstvo pravosuđa da objavi sve dokumente.

Foto: house oversight committee

Republikanci odbacuju te optužbe i tvrde da demokrati selektivno objavljuju materijale kako bi “stvorili lažan narativ o predsjedniku Trumpu”. U priopćenju navode kako u dostupnim dokumentima nema dokaza o bilo kakvom kršenju zakona.