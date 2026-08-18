NOVE NESTABILNOSTI Najavili za danas novo nevrijeme, za jednu je regiju upaljen i alarm...

Hrvatsku očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz povremene pljuskove, osobito u unutrašnjosti i na području Dalmacije gdje su mogući i grmljavinski pljuskovi. Jutro donosi više oblaka i kiše, dok će se poslijepodne pojaviti češća sunčana razdoblja, iako stabilizacija vremena još uvijek nije potpuna.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Kiša donijela dugoočekivano osvježenje | Video: 24sata/pixsell

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na istoku zemlje sjeverozapadni, a na Jadranu u prvom dijelu dana puhat će umjerena bura, osobito jaka podno Velebita. Kasnije tijekom dana vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Unatoč nestabilnostima, temperature će se zadržati na ljetnim vrijednostima – najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 27 i 32 °C. Zagreb i središnja Hrvatska očekuju promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima i najvišim dnevnim temperaturama između 26 i 29 °C.

Na Jadranu će ujutro puhati bura, a popodne vjetar mijenja smjer na sjeverozapadni i jugozapadni, uz temperature koje će ponegdje dosezati i do 32 °C.

Foto: DHMZ

Iako se očekuju povremeni pljuskovi, osobito u prvom dijelu dana, ljeto još uvijek ne posustaje – pripremite se za tople temperature i povremeno sunce, ali ne zaboravite kišobran pri ruci! Za najnovije informacije pratite lokalne meteorološke izvore.

*uz korištenje AI-ja