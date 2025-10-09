Podići ćemo kazne za brzinu, za nekorištenje pojasa i mobitela, nepropisan prijevoz djece u vozilu. Ciljat ćemo te kazne koje su nama ključne za sigurnost cestovnog prometa, rekao je voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija
Nove oštre kazne za vozače. Sve više mrtvih na cestama
U prvih devet mjeseci u prometnim je nesrećama poginulo 213 ljudi, 28 više nego u istom razdoblju lani. Uzroci su isti kao i prije: prebrza vožnja, vožnja pod utjecajem alkohola, nevezivanje sigurnosnog pojasa, korištenje mobitela u vožnji, piše HRT.
- Podići ćemo kazne za brzinu, za nekorištenje pojasa i mobitela, nepropisan prijevoz djece u vozilu. Ciljat ćemo te kazne koje su nama ključne za sigurnost cestovnog prometa - rekao je voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija.
Idu nove kazne i za romobile koji su postali prava pošast na cestama zbog neodgovorne vožnje, često djece. Uskoro će se neodgovorni roditelji oštrije kažnjavati.
- Meni je neshvatljivo da roditelj ili starija osoba, ako se zna da dijete do 14 godina uopće ne smije voziti romobil, da mu netko to kupi. Uvesti ćemo i tu kaznu, ali isto tako podići ćemo i kaznu za nekorištenje kacige na tim prijevoznim sredstvima - dodaje Mataija.
Prevencija je majka, najbolji lijek. Nove su kazne još u pripremi, no struka upozorava, one neće biti dovoljne bez snažnijeg djelovanja pravosuđa i sustavne edukacije.
- Mi u principu zatvaramo ljude koji su napravili tešku prometnu nesreću u kojoj je netko poginuo, tada je već kasno jer imate dvije izgubljene obitelji ili više njih. Treba puno više sudski djelovati, kroz porezni sustav i kroz sustav obveznog osiguranja, na preventivu, da se spriječi devijantno ponašanje u prometu - rekao je Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+