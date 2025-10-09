Nove oštre kazne za vozače. Sve više mrtvih na cestama

U prvih devet mjeseci u prometnim je nesrećama poginulo 213 ljudi, 28 više nego u istom razdoblju lani. Uzroci su isti kao i prije: prebrza vožnja, vožnja pod utjecajem alkohola, nevezivanje sigurnosnog pojasa, korištenje mobitela u vožnji, piše HRT.

- Podići ćemo kazne za brzinu, za nekorištenje pojasa i mobitela, nepropisan prijevoz djece u vozilu. Ciljat ćemo te kazne koje su nama ključne za sigurnost cestovnog prometa - rekao je voditelj Službe za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije Josip Mataija.

Rijeka: Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći na A7 | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Idu nove kazne i za romobile koji su postali prava pošast na cestama zbog neodgovorne vožnje, često djece. Uskoro će se neodgovorni roditelji oštrije kažnjavati.

- Meni je neshvatljivo da roditelj ili starija osoba, ako se zna da dijete do 14 godina uopće ne smije voziti romobil, da mu netko to kupi. Uvesti ćemo i tu kaznu, ali isto tako podići ćemo i kaznu za nekorištenje kacige na tim prijevoznim sredstvima - dodaje Mataija.

Prevencija je majka, najbolji lijek. Nove su kazne još u pripremi, no struka upozorava, one neće biti dovoljne bez snažnijeg djelovanja pravosuđa i sustavne edukacije.

- Mi u principu zatvaramo ljude koji su napravili tešku prometnu nesreću u kojoj je netko poginuo, tada je već kasno jer imate dvije izgubljene obitelji ili više njih. Treba puno više sudski djelovati, kroz porezni sustav i kroz sustav obveznog osiguranja, na preventivu, da se spriječi devijantno ponašanje u prometu - rekao je Marko Ševrović s Prometnog fakulteta u Zagrebu.