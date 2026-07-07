Napadi u Hormuškom tjesnacu podigli cijene nafte: Barel ponovno blizu 74 dolara

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,78 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 73,77 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,66 dolara i stajao je 70,21 dolar. Raspoloženje na tržištu obilježila su u utorak izvješća o napadu na brodove uz obalu Omana, u blizini Hormuškog tjesnaca. Britanska agencija za pomorski promet UKMTO izvijestila je u utorak ujutro da je na tanker za prijevoz ukapljenog prirodnog plina u blizini Limaha ispaljen "projektil" koji je izazvao požar.

Iranska televizija citirala je navode prema kojima je tanker napadnut nakon što je ignorirao upozorenja, ali Teheran nije izravno preuzeo odgovornost za napad, napominje Al Jazeera.

Incident nisu komentirali ni Iranska revolucionarna garda ni središnje zapovjedništvo američke vojske CENTCOM, navodi Al Jazeera.

I tanker za prijevoz nafte pod saudijskom zastavom oštećen je u Hormuškom tjesnacu kada je iranska garda ispalila projektile, rekli su izvori za Reuters.

Iran je u travnju objavio zemljopisnu mapu sa "sigurnim koridorom" uz otok Larak, u blizini iranske obale, upozorivši brodare da plovidba izvan propisane rute nije sigurna.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madjed al-Ansari izjavio je da Teheran snosi punu pravnu odgovornost za napad, kao i za štetu i za posljedice.

Iran je pak pozvao Međunarodnu organizaciju za pomorstvo (IMO) da odbaci prijedlog Ujedinjenih Arapskih Emirata i skupine zemalja u regiji o Hormuškom tjesnacu.

Brodovi i dalje mogu ploviti kroz Hormuz, naglašava Teheran, uz koordinaciju koja će im jamčiti sigurnost i zaštitu. IMO mora ostati neutralan, poručuju ih Irana, i ograničiti svoju ulogu na tehnička pitanja.

"Glavna je tema jutros bio napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što u cijenu ponovno ugrađuje određeni dodatak za geopolitički rizik", izjavio je analitičar Saxo Banke Ole Hansen.

Proizvođači u regiji krenuli su pak s isporukama kroz Hormuz i snizili su cijene za srpanj i kolovoz, slijedom računice da su SAD i Iran postigli napredak u pregovorima, ali i da je većina rafinerija već nabavila dovoljno nafte za razdoblje do kolovoza.

Saudijska Arabija nastoji uhvatiti korak sniženjem službene prodajne cijene azijskim kupcima za čak 11 dolara u odnosu na prosjek u Dubaiju i Omanu, prema izvješću Bloomberga. Analitičari su u Reutersovoj anketi bili procijenili da bi je mogli sniziti za 6,50 do 8,80 dolara.

Niže cijene nedvojbeno će u konačnici potaknuti potražnju, napomenuo je Tamas Varga iz PVM-a.

Analitičari banke ANZ sada predviđaju blaže slabljenje potražnje do kraja godine, uz procjenu da će kupci odustati od odgode potrošnje.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak poskupio za 62 centa, na 70,37 dolara.