Novi apsurd u Splitu: Udruga gradske prostore pretvorila u luksuzne apartmane na Rivi?!

Dok većina udruga u Splitu muku muči s pronalaskom 'poslovnog prostora', oni pak koji ga imaju pretvorili su ga u luksuzan apartman, piše Slobodna Dalmacija.

U centru grada s pogledom na Rivu udruga "Dan Amor" gradski prostor prenamijenila je u u tri luksuzna apartmana te je godinama iznajmljivan bez znanja vlasnika.

Da stvar bude još bolja prostor su dobili od Grada po povlaštenoj najamnini.

U registru udruga kao njihovo područje djelovanja navodi se 'demokratska politička kultura, gospodarstvo, kultura i umjetnost, međunarodna suradnja, socijalna djelatnost, sportska djelatnost'.

Od ovog slučaja svi se ograđuju, kako trenutna predsjednica udruge Smiljana Reić Šerbo tako i prošli predsjednik Jakov Periš.

- Kada sam napokon smogla snage popeti se na taj treći kat imala sam što vidjeti! Sva skupa oprema udruge je bila izbačena. Pitala sam ga što je ovo, a on je odgovorio da je isplatio sve svoje dugove i da šutim, jer će i meni biti dobro. Nisam htjela sudjelovati u tome te sazivam skupštinu i smjenjujem ga. Poduzela sam sve korake koje sam mogla da upoznam nadležne sa situacijom, tražila sam pomoć od svih, ali svi su govorili da je to moj problem - priča stara/nova predsjednica Smiljana Reić Šerbo koja se na to mjesto vratila nakon zdravstvenih problema.

- Ne znam točno, to je sve preko Udruge išlo, njima se plaćalo. Nisam imao uvid u financije, ja sam samo bio isturen kao ime, nikome ništa ja nisam naplaćivao – kratko je kazao Periš za Slobodnu.

Tijekom sezone cijena noćenja u apartmanima skočila bi i do 500 eura.