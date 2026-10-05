Novi detalji drame u Izraelu: Htio je zabiti avion u aerodrom

Istraga o napadu na letu Flydubaija prema Tel Avivu otkrila je šokantne planove 29-godišnjeg kopilota. Namjeravao je preuzeti kontrolu nad zrakoplovom i zabiti ga u zgradu aerodroma Ben Gurion, ostavljajući vlastima minimum vremena za reakciju. U napadu sjekirom nitko nije poginuo zahvaljujući brzoj reakciji ranjenog kapetana i hrabrih putnika.

Državljanin Omana Hamam al-Hammami planirao je napad mjesecima, a aerodrom Ben Gurion detaljno je proučavao još u lipnju prilikom redovnog slijetanja.

Napad je prvotno htio izvesti u srpnju, no odustao je u posljednjem trenutku jer se na tom letu slučajno našao njegov prijatelj u ulozi člana posade. Kopilot je istražiteljima priznao kako je svjesno i ciljano tražio posao u zrakoplovnoj tvrtki koja leti za Tel Aviv kako bi ostvario svoj teroristički plan.

Sigurnosne službe sada istražuju kako je uopće dobio posao pilota. Izvori upoznati sa slučajem navode da mu je bivši poslodavac, Oman Air, ranije zabranio letenje te ga prebacio na administrativne poslove nakon pronalaska ekstremističkih materijala i zabrinutosti oko njegovih stavova.

Incident se dogodio potkraj rujna na letu iz Dubaija. Al-Hammami je od indijskog kapetana Smita Machchhara zatražio dopuštenje za molitvu, a pet minuta kasnije iznenada ga je napao s leđa. Udarao ga je sjekirom za hitne slučajeve koja se inače nalazi u pilotskoj kabini.

Teško ozlijeđeni kapetan krajnjim je naporom uspio otvoriti vrata kokpita i time spasiti živote više od 170 putnika i članova posade. Taj je potez omogućio putnicima da uđu i fizički svladaju napadača.

Tijekom te dramatične borbe Boeing 737 MAX naglo se obrušio. Prema analizi podataka s Flightradara24, avion je u nešto više od trideset sekundi izgubio gotovo pet kilometara visine, prije nego što su kontrolu preuzela dvojica pilota koji su putovali izvan službe. Zrakoplov je potom sigurno sletio u grad Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Trenutačno Izrael incident vodi kao napad vuka samotnjaka, a ne državni terorizam sponzoriran od Irana.