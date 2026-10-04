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SLAŽE SE SLAGALICA

Omanski otmičar aviona slavio je premlaćivanje žena?! 'Bio je agresivni vuk samotnjak...'

Piše 24sata,
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Omanski otmičar aviona slavio je premlaćivanje žena?! 'Bio je agresivni vuk samotnjak...'
Foto: Profimedia/Linkedin
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Kopilot aviona Flydubaija, omanski državljanin, navodno je napao kapetana tijekom leta prema Izraelu, a istražitelji otkrivaju šokantne detalje o njegovim ekstremističkim stavovima i ranijim prijetnjama.

Kopilot zrakoplova Flydubaija koji je u srijedu navodno sjekirom napao kapetana i pokušao srušiti avion pun putnika, u svojim je ranijim objavama na društvenim mrežama veličao nasilje nad ženama, šerijatski zakon i izražavao duboku mržnju prema Židovima. Stravični detalji izlaze na vidjelo dok istražitelji slažu sliku o omanskom državljaninu koji je zamalo izazvao nezapamćenu tragediju na letu iz Dubaija prema Izraelu.

Hamam al-Hammami, dvadesetdevetogodišnji kopilot, pisao je ekstremističke poruke dok je na daljinu studirao zrakoplovni menadžment na Sveučilištu Buckinghamshire New u Velikoj Britaniji. U analizi više od dvije tisuće objava na X-u, za koje se vjeruje da pripadaju njemu, razotkrivena je zastrašujuća razina agresije.

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Prema pisanju New York Posta, u jednoj raspravi sa ženom napisao je što bi joj napravio.

​- Zgazio bih te po glavi, obrisao pod s tobom, napravio od tebe primjer drugima i onda se razveo od tebe - navodno je stajalo u njegovoj objavi.

U drugoj raspravi o muškarcima koji napadaju žene, napisao je da je udarac ponekad nužan kako bi se žena "vratila u svoje granice", usporedivši to s ruskom invazijom na Ukrajinu. Također je pisao da bi ženi, ako samo i "dahne" pored muškarca, trebalo "zgaziti po glavi".

Izraelski istražitelji preliminarno su zaključili da je al-Hammami djelovao kao "vuk samotnjak" i da je bio radikaliziran džihadističkom ideologijom. Njegov napad na kapetana Smita Machchhara u kokpitu odvio se dok su letjeli prema Tel Avivu. Zadao mu je teške ozljede sjekirom, koja je dio standardne opreme u slučaju opasnosti u mnogim zrakoplovima.

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Pilot kojeg je Hamam al-Hammami napao sjekirom | Foto: AFP PHOTO / Israel's Foreign Ministry

Nakon napada avion je počeo naglo ponirati sa 182 osobe na letu. Srećom, teško ranjeni kapetan uspio je otključati vrata kokpita i pustiti putnike unutra. Među njima su bila dvojica pilota van dužnosti, koji su zajedno s ostalim putnicima uspjeli svladati pomahnitalog kopilota i sigurno prizemljiti avion u saudijskom Tabuku.

U međuvremenu je otkriveno da je al-Hammami navodno ranije dobio otkaz u kompaniji Oman Air zbog zabrinutosti oko njegovih ekstremističkih stavova. Zbog incidenta Flydubai je privremeno obustavio sve letove za i iz Izraela dok se istraga ne završi.

*uz korištenje AI-ja
 
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