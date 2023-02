BMW-om driftali na Platku pa napali HGSS-ovce: Nasilnici su MMA borci, mlatili su i djevojku

Obiteljsko skijalište Platak nadomak Rijeke prošlog je vikenda bio središte neviđenog nasilja i divljaštva. Trojica mladića prvo su u večernjim satima vježbali hrvanje u snijegu, a zatim su driftali BMW-om na stazi u neposrednoj blizini baze HGSS-a. U obližnjem kafiću bili su HGSS-ovci, a jedan od njih je krenuo na odmor u bazu. Muškarci koji su driftali u autu zapeli su u snijegu te su neuspješno pokušali izgurati auto van, javlja Novi List. Mladić i djevojka zapriječili su put članu HGSS-a zahtijevajući da im motornim sanjkama izvuče BMW iz snijega. On je to odbio nakon čega ga je mladić nokautirao te je on ostao u nesvijesti.

Neviđeno divljaštvo

Ozlijeđenom HGSS-ovcu je pritrčao jedan od gostiju kafića nakon čega su izašli i ostali putnici iz BMW-a te je krenulo naguravanje. Pristiže i drugi HGSS-ovac, no dobiva udarac u glavu te ostaje ležati na tlu. I dok je drugi član HGSS-a ležao na tlu, onaj prvi se uspio probuditi nakon udarca i tek što je sjeo, dobiva udarac nogom u glavu. Najbliži pomagači su mu pokušali izvući jezik.

Pustili su ih iz pritvora

Četiri udarca u glavu zaradila je i djevojka koja je htjela pomoći. Mladići su za to vrijeme govorili da su borci te znaju li ostali uopće tko su oni. Tada je već stigla hitna pomoć po teško ozlijeđenog HGSS-ovca, a potom i policija koja je odvela trojicu divljaka.

Trojac je pušten iz pritvora, ali po auto nisu došli oni, već su nekoga poslali. Prvi HGSS-ovac zaradio je potres mozga i ozljedu vratne kralježnice, a incidenta se ne sjeća. Drugi je završio sa slomljenom rukom, a djevojka ima unutarnje krvarenje u plućima.

Najčitaniji članci