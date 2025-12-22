Novi detalji napada poljskih huligana na Hrvate: Brtualno su ih tukli palicama i sjekirama

Austrijska policija otkrila je nove detalje o nasilnom incidentu koji se početkom studenog dogodio na autocesti A9 kod Kalsdorfa, južno od Graza, gdje su dvojica hrvatskih državljana brutalno napadnuta i opljačkana. Napadači su, kako navode iz policije, navijači poljskog kluba Legija Varšava koji su greškom zamijenili žrtve za navijače zagrebačkog Dinama, prenosi Kronen Zeitung.

Do napada je došlo 6. studenog, neposredno nakon što je Legija pretrpjela poraz od slovenskog NK Celja u utakmici Konferencijske lige. Konvoj poljskih navijača, koji se sastojao od oko pedesetak vozila, uglavnom kombija, primijetio je na autocesti automobil s registracijskim oznakama iz Zagreba. U uvjerenju da su putnici u vozilu pripadnici njihove neprijateljske navijačke skupine Bad Blue Boys, zaustavili su ih i nasrnuli na njih.

Foto: Čitatelj 24sata

Napadači su koristili metalne šipke, drške sjekira, palice i druge predmete u napadu na dvojicu Hrvata, pri čemu je jedan od njih zadobio teške ozljede. Kasnijom istragom utvrđeno je da muškarci nemaju nikakve veze s nogometnim navijačima ili klubovima. Naime, automobil su posudili kako bi putovali u Njemačku s ciljem kupnje novog vozila.

Osim što su opljačkani i ostali bez posuđenog automobila koji je u potpunosti uništen, muškarci su pretrpjeli i velike materijalne štete. Policija je brzo reagirala te je na odmorištu Arnwiesen uhitila najmanje 20 huligana, među kojima je bio i 14-godišnji mladić, dok je najstariji osumnjičenik imao preko 60 godina. Osam osumnjičenika još uvijek je u pritvoru u Grazu.

Foto: Čitatelj 24sata

Istraga je otežana nedostatkom fotodokaza i snimaka jer su svjedoci, zbog haosa na cesti, bili preplašeni da bi intervenirali ili snimili incident. Policijski predstavnik potvrdio je da se istraga i dalje nastavlja.