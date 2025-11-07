Zagrepčane kod Graza napali poljski huligani: 'Mislili su da smo dinamovci. Prebili su nas'

Prijatelj i ja vozili smo se noćas prema Grazu da bi prijatelj kupio auto. Oko 22.20 sati, malo prije Graza nalijećemo na kolonu, pomičemo se na stranu da bi auti mogli proći kroz sredinu i u jednom trenutku vidimo više od 20 ljudi koji navlače bijele marame i idu prema automobilima, započinje priču naš čitatelj koji je s prijateljem na austrijskom autoputu doživio horor.

Foto: Čitatelj 24sata

'Tukli su nas šakama i palicama'

- Gledali su u sve aute, kao da nekog traže. Kad su došli do nas, pitali su odakle smo. Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice, a onda je počelo njihovo divljanje. Vikali su da smo Dinamo fans i počeli razbijati automobil - ispričao je.

Napadači su, kaže, udarali auto nogama, palicama i drugim predmetima, razbijali stakla i lim, a nisu poštedjeli ni njih dvojicu. Prijatelja su izvukli iz auta, a njega mlatili u autu.

- Tukli su nas šakama i palicama. Prijatelj ima hematom na glavi, a i ja sam ozlijeđen. Srećom, nemamo prijelome jer smo se branili koliko smo mogli. Sve su nam uzeli, novac za auto, torbe, osobne stvari. Sve su izvadili iz auta i pobacali po cesti, a potom pobjegli - opisuje 40-godišnjak koji napominje da prijatelj i on nisu imali Dinamova ili druga obilježja nekog kluba.

Foto: Čitatelj 24sata

Policijski auto, čitatelj pretpostavlja da se radi o patroli, brzo je stigao, a za njima stigli su i drugi policajci.

- Oni su nam rekli da su nas napali Poljski navijači, pretpostavljamo da su bili u Celju na utakmici. Policajci su bili korektni, a pronašli su i dio ekipe koja nas je napala, kao i novac mog prijatelja. Hitna nas je odvela u bolnicu na pregled i da nam saniraju eventualne ozlijede, a sad čekamo da vidimo što će biti dalje. Trebali bi kroz jutro otići na policiju, a vratit će nam i novac. Žao nam je da novac nismo sakrili negdje u autu - govori nam čitatelj.

- Stvarno nisam mislio da bi nam se ovako nešto moglo dogoditi. I dalje smo u šoku - zaključuje.