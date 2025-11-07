Obavijesti

KAOS NA AUTOCESTI

ŠOKANTNA SNIMKA NAPADA Zagrepčani: Dok su nas Poljaci mlatili, svi su samo gledali!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Čitatelj 24sata

Napadnuti Zagrepčani na autocesti kod Graza ispričali su nam kako su im huligani ukrali 28 tisuća eura za novi automobil, dok je policija pronašla samo osam tisuća

Na društvenim mrežama objavljena je šokantna snimka Zagrepčana nakon napada poljskih huligana na autocesti kod Graza. U samoj objavi piše da napadnuti vjerojatno nisu članovi navijačke skupine, dok se u videu vidi slupan automobil, razbacane stvari po cesti i dvoje muškaraca koji se drže za glavu, a onda i skupljaju stvari.  Razgovarali smo s napadnutima.

Kako smo pisali jutros, dvoje prijatelja u Graz je otišlo po novi automobil kad su ih napali poljski huligani. Osim što su uništili automobil i fizički ih napali, ukrali su im i 28 tisuća eura koji su bili namijenjeni za kupnju novog automobila.

Snimku su vidjeli, nisu znali što bi nam rekli osim da im apsolutno nitko nije htio pomoći.

- To nam je baš tužno. Nitko, ali baš nitko nije ni trznuo na nas, samo su nas zaobilazili. Nitko nas ništa nije ni pitao. Čim su huligani otišli, vikao sam prvom čovjeku u autu nek zove policiju, on je lagano mahnuo rukom i rekao da policija dolazi - govori nam naš čitatelj koji je sjedio u policiji austrijskoj policiji od 9 ujutro do 14 sati.

Foto: Čitatelj 24sata

- Njihova policija je nas je sve ispitala, do posljednjeg detalja. Zadovoljni smo kako su se odnosili prema nama, vidi se da im je u interesu pomoći nam. Uzeli su čak i odjeću s nas, kao dokazni materijal jer ima naše krvi na njima. Jako su temeljni. Rekli su nam da su ih uhitili njih 20-ak i da su našli dio novaca, oko osam tisuća eura - govori nam.

Troškovi nakon cijelog incidenta su veliki, a hoće li oni morati pokriti troškove s Hitne i uništen automobil,  to još ne znaju.

Objašnjavaju da to ovisi o osiguranju.

Foto: Čitatelj 24sata

S obzirom na to da im auto nije u voznom stanju, po njih je morao doći prijatelj.

- Došli su po nas s odjećom i voze nas za Zagreb. A što će se dogoditi s huliganima, to ovisi o Sudu - poručuju...

