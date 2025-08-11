Novi detalji slučaja mrtve bebe: Socijalni radnici u lipnju bili s obitelji, nisu znali za trudnoću...

Stanovnici jednog mjesta pokraj Ploča još su u šoku nakon što je u noći na nedjelju pronađeno beživotno tijelo novorođenčeta. Okolnosti pronalaska bebe, kao ni što se točno dogodilo, je li dijete rođeno mrtvo ili je u pitanju kazneno djelo, još nisu poznati. Na ta pitanja odgovore bi trebali dobiti kad se završi obdukcija koja će se obaviti u Općoj bolnici Dubrovnik.

U međuvremenu su nam iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike rekli kako su bili upoznati s obitelji.

- Obitelj je bila u tretmanu Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Od 2022. godine, iako je nastavljen kontakt s obitelji, nije bilo potrebe za poduzimanjem mjera obiteljsko-pravne zaštite - napisali su iz ministarstva.

Međutim, u svom odgovoru ističu i kako su nedavno imali susret s obitelji, i to u lipnju ove godine.

- Tijekom posljednjeg susreta u lipnju 2025. godine djelatnici nisu bili upoznati s trudnoćom majke - stoji u njihovom odgovoru. Susjedi obitelji u rekli su nam kako ni oni, poput djelatnika Centra za socijalnu skrb, nisu bili svjesni da je majka trudna, iako već ima djecu. Stoga ih je vijest još više šokirala i potresla.

Prema neslužbenim informacijama, majka je bebu rodila kod kuće, što samo po sebi nije toliko neuobičajeno. Na području Dubrovačko-neretvanske županije, doznajemo, godišnje bude nekoliko slučajeva samostalnog porođaja kod kuće, a majka eventualno kasnije zatraži liječničku pomoć ako dođe do nekih komplikacija tijekom ili nakon porođaja.

Iz ministarstva su istaknuli i kako su ostala maloljetna djeca zbrinuta u krugu obitelji i da zbog policijske istrage, koja je još u tijeku, ne mogu iznositi dodatne pojedinosti, poput informacija otkad je obitelj u sustavu i iz kojeg razloga.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske kratko su rekli da policijski službenici provode izvide vezane uz događaj u kojem je pronađeno mrtvorođenče.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja ova Policijska uprava će o utvrđenom obavijestiti javnost - napisali su ne želeći otkrivati nikakve detalje događaja.

Kako smo ranije neslužbeno doznali, beživotno tijelo novorođenčeta dovezli su u nedjelju oko 4 sata u Opću bolnicu Dubrovnik.

Državno odvjetništvo odmah je naložilo obdukciju kako bi se utvrdio uzrok smrti. Obdukcijski nalaz se, kažu nam upućeni, najčešće čeka od dan do dva, a u slučajevima dodatnih analiza može se čekati i dulje.

Kontaktirali smo i Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću, ali nismo saznali je li majka privedena i ispitana niti je li u cijeli slučaj uključen otac djeteta. Još čekamo i odgovor iz Opće bolnice Dubrovnik gdje bi u tijeku trebala biti obdukcija djeteta. 