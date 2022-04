Novi direktor Gradske Plinare za zamjenika imenovao uvjetno kažnjenog bivšeg direktora

Ante Dodig, bivši šef Gradske plinare Zagreb koji je priznao i nagodio se s USKOK - om u slučaju nezakonitog zapošljavanja Tihane Colić, i dalje radi u toj gradskoj tvrtki. Dapače, ne samo da radi, on je pomoćnik direktora Sektora razvoja i investicija. 24sata su u posjedu odluke novog direktora Miroslava Živka koja je stupila na snagu 16. veljače 2022. godine, po kojoj je Dodig Živkov zamjenik kad ovaj koristi godišnji odmor, službeno putovanje ili bolovanje.

Gubitak pamćenja

Dodig je prvo priznao i nagodio se za uvjetnu kaznu, osuđen je na šest mjeseci uvjetno uz rok kušnje od dvije godine. Sada tvrdi da se ne sjeća. No prepiska SMS - ova govori drugačije, kao i njegovo priznanje na samom početku istrage afere Agram. Na pitanje zamjenika ravnateljice Uskoka Svena Miškovića je li imao informacije iz kontakta s Ljubičićem da njega netko zivka da se zaposli Tihana Colić odgovorio je "ne sjećam se". Nije se sjećao ni SMS poruke koju je na njegov mobitel 17. prosinca 2013. poslao Ljubičić: "Zovi Tihanu i zaposli je da me više ne zivkaju. Ako ti treba suglasnost šalji da se potpišem". On je istog dana Ivanu Toliću, drugom direktoru Gradske plinare, poslao SMS u kojem mu je napisao kako ima dopis za potpisivanje ugovora o radu za Tihanu Colić s naznakom da "gradonačelnik zna".

Colić je 8. siječnja 2014. počela raditi kao pomoćnica direktora Gradske plinare. Već 14. veljače 2014. Ljubičić šalje novi SMS Dodigu "Za Colić mijenjaj papire da bude zamjenica ili može umjesto tebe. Biraj"

Dodig mu je odgovorio:"Ti si gazda". Potom mu stiže novi SMS "J.... gazdu, napravi što tražim" te još jedan sljedećeg sadržaja:

" Ajde ne zajebavaj me, napravi to da me ne maltretiraju pokrovitelji"

- Ne znam tko bi bili pokrovitelji, ako ih ima- rekao je Dodig koji je direktor Gradske plinare bio do 20. listopada 2014. Tada su ga, naime, uhitili a potom je dao ostavku.

No unatoč uvjetnoj kazni, nije prestao biti zaposlenik Gradske plinare Zagreb, ostao je u sustavu, a zadržao se i visoko u hijerarhiji plinare. Nije ni na popisu za otkaze koji je iscurio u javnost.

- Čim ga je Živko imenovao za svog zamjenika, spasio ga je od otkaza - govori naš izvor iz Gradske plinare Zagreb.

A Miroslav Živko je na mjesto v.d. direktora Gradske plinare Zagreb došao 2021. nakon Tomaševićeve čistke u Holdingu. On je u plinari od 2009. godine, kada dolazi na mjesto pomoćnika glavnog direktora za informatiku.

Bez suvislog odgovora

Pitali smo Grad i Holding kako je moguće da osoba koja se nagodila s USKOK - om u slučaju nezakonitog zapošljavanja upravo u Gradskoj plinari Zagreb i dalje bude zaposlenik te tvrtke, kako je moguće da upravo ta osoba bude imenovana zamjenikom direktora kad ovaj nije na poslu i zašto takav djelatnik nije na popisu za otkaz. Dobili smo neodređen odgovor iz Gradske plinare Zagreb.

- Gradska plinara Zagreb još je u fazi savjetovanja sa socijalnim partnerima oko procesa utvrđivanja viška zaposlenika. Lista viška zaposlenika koja uključuje imena i druge osobne podatke još nije dostavljena na savjetovanje Sindikatu pa poslodavac ne može komentirati koji će radnici biti utvrđeni kao potencijalni višak - napisali su.

Na prva dva pitanja nismo dobili odgovor ni od Zagrebačkog holdinga, ni od Grada. A pitali smo i Možemo! kako to da su previdjeli uvjetnu kaznu Ante Dodiga, čiji se slučaj pojavljivao i u medijima. Ni od njih nismo dobili odgovor do zaključenja ovog teksta.

