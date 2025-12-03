Novi fijasko Putinove Sotone! Raketa od koje bi trebao strepiti svijet srušila se pri polijetanju

Ruska interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, koju je Vladimir Putin hvalio i opisivao kao "zaista jedinstveno oružje", doživjela je još jedan katastrofalan neuspjeh tijekom zakazanog testiranja. Projektil, dizajniran da s nuklearnim bojevim glavama preleti više od 18.000 kilometara, srušio se samo nekoliko trenutaka nakon lansiranja, piše ArsTechnica.

Snimke koje su se proširile društvenim mrežama prikazuju raketu kako odmah po izlasku iz podzemnog silosa u zračnoj bazi Dombarovski nekontrolirano skreće s putanje, prevrće se u zraku i potom pada na tlo uz golemu eksploziju. Udar je stvorio vatrenu kuglu, nastao je crvenkasto-smeđi oblak...

Satelitske snimke kasnije su potvrdile postojanje kratera i tragova paljevine u blizini mjesta lansiranja.

Ovaj incident nije izoliran slučaj, već nastavak problematične povijesti programa Sarmat. Nakon jedinog navodno uspješnog testa u travnju 2022. godine, kada ga je tadašnji šef Roscosmosa Dmitrij Rogozin nazvao "superoružjem", uslijedio je niz neuspjeha. Najznačajniji se dogodio 2024. godine, kada je katastrofalna eksplozija u uništila podzemni silos na poligonu Pleseck.

Iako rusko Ministarstvo obrane šuti o najnovijem fijasku, analitičari se slažu da se najvjerojatnije radi o Sarmatu. Rusija je službeno proglasila Sarmat operativnim još u rujnu 2023. godine, što je bila, slaže se struka, izjava bez pokrića...

Neuspjesi Sarmata, poznatog i kao "Sotona II", dovode u pitanje budućnost ruskog strateškog odvraćanja, poručuju stručnjaci. Ovo oružje trebalo je zamijeniti zastarjelu flotu sovjetskih raketa R-36M2.

"Ako je ovo doista još jedan neuspjeh Sarmata, to bi bilo izuzetno štetno za srednjoročnu budućnost ruskog odvraćanja", napisao je Etienne Marcuz, analitičar pri francuskoj Zakladi za strateška istraživanja. Dok Putin u svojoj retorici često spominje strateški arsenal kako bi upozorio Zapad, realnost je da je modernizacija ruskih nuklearnih snaga u zastoju, dijelom i zbog golemih resursa koje troši rat u Ukrajini.

Dok program Sarmat posrće, neki analitičari, poput moskovskog istraživača Dmitrija Stefanoviča, otvoreno sugeriraju da "Sarmat zaslužuje biti otkazan". Čini se da oružje stvoreno da utjera strah u kosti neprijateljima za sada stvara samo probleme svojim tvorcima.

- Osnovno pitanje je, ako je ruski nuklearni arsenal toliko savršen kao što Putin tvrdi, zašto su potrebna neprekidna testiranja ili lansiranja? To znači da ili arsenal ne vrijedi ni 'suhu šljivu' pa ga treba testirati iznova ili da su ta lansiranja samo nužna radi PR-a, da se pogađa da je Rusija velika nuklearna sila. Ja sam sklon prvoj varijanti - kazao je za Net.hr hrvatski nuklearni fizičar Tonči Tadić...

