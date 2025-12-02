Obavijesti

OPTUŽIO EUROPU ZA SABOTAŽE

Putin: 'Moskva ne želi rat s Europom. Ako ga Europa želi i počne, Rusija je spremna...'

Piše HINA,
Foto: SERGEI ILNITSKY/REUTERS

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je ruski predsjednik Putin..

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u utorak da Rusija ne želi rat s europskim silama, ali da je, ako Europa želi rat, Rusija odmah spremna za borbu.

Putin je rekao da europske sile postavljaju zahtjeve o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu koje Moskva smatra apsolutno neprihvatljivim.

"Nemamo namjeru ratovati s Europom, ali ako Europa to želi i počne, mi smo od ovog trenutka spremni", rekao je Putin novinarima uoči sastanka s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom u Moskvi.

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je Putin...

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u ponedjeljak da je ruska vojska zauzela Pokrovsk u istočnoj regiji Donjecku, koji je bio pod napadima oko godinu dana
Ukrajinski dužnosnici upozoravaju da će Rusija u sljedećim tjednima pokušati stvoriti pritisak na fronti i popratiti ga “bombastičnim izjavama” namijenjenima zapadnoj publici
