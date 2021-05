Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi, jasno je da je novi gradonačelnik Splita Ivica Puljak iz stranke Centar, a nakon svega se obratio javnosti.

- Dragi građani Splita, vi ste pobijedili. Svi vi. Vi koji niste za nas glasali, trudit ćemo se da dobijemo i opravdamo vaše povjerenje, nikad nećemo dopustiti da vas itko proziva radi političkog opredjeljenja. Hvala svima koji ste glasali za nas, koji ste nam dali povjerenje - sve ćemo napraviti da ga opravdamo. Budite uz nas kao što ste danas bili uz nas - započeo je Puljak pa nastavio:

- Čestitam gospodinu Vici Mihanoviću na ostvarenom rezultatu. Ova kampanja je, da se diplomatski izrazim, bila u dijelovima neugodna. Želio bih da nijedna politička kampanja više nikad ne bude tako neugodna kao što je bila ova. Split je grad civiliziranih, kulturnih i pristojnih ljudi, a kao što smo vidjeli po rezultatima izbora, građani Splita su odlučili da takav i dalje bude.

U kampanji su bile otkrivene i neke stvari koje ne idu na čast novom gradonačelniku, no, kako kaže, to je stvar povijesti, a oni se okreću budućnosti.

- Za neke od svojih grešaka u prošlosti smo se ispričali i zatražili oprost od građana, a rezultati pokazuju da su nam oprostili. Za sve što se dogodilo u kampanji oprostit ćemo političkim suparnicima bez obzira na to hoće li oni zatražiti oprost ili ne. To bismo htjeli ostaviti iza sebe da se koncentriramo isključivo na budućnost.

Progovorio je i o planovima za napredak grada od prvog dana mandata.

- Grad Split će od danas već biti drugačiji grad, pun nade i optimizma. Jedna od prvih stvari koji ćemo napraviti je pomoći građanima i poduzetnicima da prebrode ovu krizu u kojoj se nalazimo i za koju se nadamo da će uskoro završiti. Umjesto da gledamo kakvi smo ljudi bili nekad, mi mislimo da svi trebamo gledati kakvi smo postali. Pomirili smo se s prošlošću i gledamo isključivo u budućnost. A budućnost našeg lijepog grada će biti izvanredna jer ste vi tako odlučili. U toj budućnosti imamo dva velika svjetska izazova - klimatske promjene i suživot s tehnologijom poput umjetne inteligencije. Volio bih da to budu teme koje će dominirati Splitom, a ne teme iz prošlosti - objasnio je Puljak i osvrnuo se na početke:

- Ovo pred nama je bio dug put i trajao 13 godina. Možda to nekima izgleda kao nekoliko mjeseci, ali to je trajalo od prve kave gdje smo Natalija, Marijana i ja sjeli i razgovarali što ćemo učiniti da se sagradi škola u našem kvartu pa do danas. Na tom putu je jako puno ljudi i ja se želim zahvaliti svima, ali baš svima koji su podijelili jedan letak, širili ideje, baš svima vam hvala jer ovo je i vaš uspjeh.

Pred njim je proslava uspjeha, a onda slijedi veliki izazov na mjestu gradonačelnika Splita.

- Napravili smo jako puno dobrih stvari za ovaj grad i mislim da ćemo napraviti jako puno. Pred nama je velik posao u kojem će biti grešaka, ali nikad nećemo napraviti grešku jer želimo nešto za sebe i svoje interese. Zauvijek ćemo se boriti i zalagati za javno dobro ispred osobnog. Budite s nama kao što ste bili danas i Split će zaista postati 'centar svita' - zaključio je Ivica Puljak.