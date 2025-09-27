Obavijesti

News

Komentari 5
NAJOZBILJNIJI NAPAD DO SADA

Novi incident: Dronovi nad danskom bazom u kojoj su F-16 i F-35: Zatvorili su zračne luke!

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Novi incident: Dronovi nad danskom bazom u kojoj su F-16 i F-35: Zatvorili su zračne luke!
Foto: Tom Little

Ovo je samo nastavak vala incidenata s dronovima koji posljednjih dana tresu Dansku. Letjelice su viđene nad Aalborgom, Billundom, Esbjergom, Sønderborgom i vojnom bazom Skrydstrup

Nepoznati dronovi satima su letjeli iznad i oko najveće vojne baze u Danskoj – Karup, gdje su stacionirani borbeni avioni F-16 i F-35! Policija je potvrdila da je incident trajao od 20.15 do kasno u noć, a radi se o najduljem i najopasnijem upadu dosad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ponovo zatvorili zračnu luku u Danskoj zbog dronova. Vlasti tvrde: 'Cilj im je širenje straha' 01:56
Ponovo zatvorili zračnu luku u Danskoj zbog dronova. Vlasti tvrde: 'Cilj im je širenje straha' | Video: 24sata/Reuters

– Jedan do dva drona viđena su iznad i izvan zračne baze. Još ne znamo odakle su došli ni tko ih je upravljao. Nismo ih oborili – izjavio je policijski službenik Simon Skelsjaer.

Ovo je samo nastavak vala dronovskih incidenata koji posljednjih dana tresu Dansku. Letjelice su viđene nad Aalborgom, Billundom, Esbjergom, Sønderborgom i vojnom bazom Skrydstrup, a ranije je zbog dronova zatvoren i Kopenhagenski aerodrom te još pet manjih zračnih luka. Neki civilni letovi morali su biti preusmjereni.

MOGUĆA ŠPIJUNAŽA Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'
Njemačka primijetila dronove na granici s Danskom: 'Mi smo u stanju visoke pripravnosti...'

Danske vlasti sve češće govore o “hibridnim napadima”, a premijerka Mette Frederiksen poručila je da se radi o “najozbiljnijem napadu na kritičnu infrastrukturu do sada.”

Tko stoji iza svega?

Iako neki europski političari ne isključuju mogućnost ruske povezanosti, Kremlj je sve optužbe odbacio. Danska vlada najavila je pojačanje sigurnosnih mjera i razvoj sustava za neutralizaciju dronova, dok policija i vojska ostaju u punoj pripravnosti.

NEMIR NA SJEVERU Ruski ratni brod danima se skriva 12 kilometara od Danske
Ruski ratni brod danima se skriva 12 kilometara od Danske

Dronovi sve češće ciljaju ključne objekte, a javnost se pita: radi li se o probnom napadu ili zastrašivanju?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura
HRVATI BEZ SREĆE

Ovo su rezultati Eurojackpota, tri igrača osvojila 630.000 eura

Glavni zgoditak, kombinacija 5+2, ovaj put nije pogođen, pa je jackpot u sljedećem kolu 18 milijuna eura
Hrvatska nije priznala Palestinu
AKTUALNA TEMA

Hrvatska nije priznala Palestinu

56 saborskih zastupnik uputilo je zajedničko pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Od njega traže da Hrvatska što prije prizna Palestinu te da suspendira izvoz oružja Izraelu zbog, kako navode, humanitarne katastrofe u Gazi.
FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla
VATROGASCI GASE POŽAR

FOTO Buktinja kod Požege: Gore skupi auti vlasnika Color emajla

Uz pomoć viličara pokušava se spasiti preostala vozila koja još nisu u potpunosti zahvaćena vatrom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025