Novi incident: Dronovi nad danskom bazom u kojoj su F-16 i F-35: Zatvorili su zračne luke!

Nepoznati dronovi satima su letjeli iznad i oko najveće vojne baze u Danskoj – Karup, gdje su stacionirani borbeni avioni F-16 i F-35! Policija je potvrdila da je incident trajao od 20.15 do kasno u noć, a radi se o najduljem i najopasnijem upadu dosad.

Pokretanje videa... 01:56 Ponovo zatvorili zračnu luku u Danskoj zbog dronova. Vlasti tvrde: 'Cilj im je širenje straha' | Video: 24sata/Reuters

– Jedan do dva drona viđena su iznad i izvan zračne baze. Još ne znamo odakle su došli ni tko ih je upravljao. Nismo ih oborili – izjavio je policijski službenik Simon Skelsjaer.

Ovo je samo nastavak vala dronovskih incidenata koji posljednjih dana tresu Dansku. Letjelice su viđene nad Aalborgom, Billundom, Esbjergom, Sønderborgom i vojnom bazom Skrydstrup, a ranije je zbog dronova zatvoren i Kopenhagenski aerodrom te još pet manjih zračnih luka. Neki civilni letovi morali su biti preusmjereni.

Danske vlasti sve češće govore o “hibridnim napadima”, a premijerka Mette Frederiksen poručila je da se radi o “najozbiljnijem napadu na kritičnu infrastrukturu do sada.”

Tko stoji iza svega?

Iako neki europski političari ne isključuju mogućnost ruske povezanosti, Kremlj je sve optužbe odbacio. Danska vlada najavila je pojačanje sigurnosnih mjera i razvoj sustava za neutralizaciju dronova, dok policija i vojska ostaju u punoj pripravnosti.

Dronovi sve češće ciljaju ključne objekte, a javnost se pita: radi li se o probnom napadu ili zastrašivanju?